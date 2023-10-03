هانتر بايدن يدفع بأنه غير مذنب في 3 تهم اتحادية تتعلق بالأسلحة النارية

دفع هانتر بايدن، نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن، بأنه غير مذنب في 3 تهم اتحادية تتعلق بالأسلحة النارية في قضية مشحونة سياسياً يمكن أن تُحال إلى المحاكمة في خضم حملة إعادة انتخاب الرئيس الأمريكي عام 2024.

وبحسب صحيفة الجارديان البريطانية أنه تم استدعاء هانتر بايدن، 53 عامًا، وهو أول طفل لرئيس يحاكم جنائيًا، أمام محكمة في ويلمنجتون بولاية ديلاوير، بتهمة حيازة سلاح بشكل غير قانوني باعتباره متعاطي مخدرات غير قانوني والكذب بشأن تعاطيه للمخدرات في نموذج فحص الخلفية عندما اشترى مسدس كولت كوبرا في عام 2018.

وقال بايدن إنه بعد أن سأل القاضي كريستوفر بيرك كيف دافع: “نعم يا حضرة القاضي”، وغادر قاعة المحكمة في موكب من ست سيارات سيدان سوداء.

الحصول على لائحة الاتهام الشهر الماضي

وقد تم الحصول على لائحة الاتهام الشهر الماضي من قبل المحامي الخاص ديفيد فايس بعد انهيار اتفاق الإقرار بالذنب بين بايدن والمدعين العامين في أغسطس. وبموجب هذا الاتفاق، وافق بايدن على الاعتراف بالذنب في جنحة انتهاكات ضريبية وسيتجنب العقوبة على تهم السلاح إذا لم يكن لديه سلاح ناري لمدة عامين وامتنع عن تعاطي المخدرات والكحول غير المشروعة.

وقال محاميه، آبي لويل، للمحكمة يوم الثلاثاء إنه سيقدم طلبًا لرفض القضية لأنه يعتقد أن الاتفاقية لا تزال سارية. قال بيرك إنه سيتعين عليه تقديم الملف بحلول 3 نوفمبر. وزعم الجمهوريون أن الاتفاق يمثل “صفقة محببة” لنجل الرئيس الديمقراطي.

ولم تذكر وزارة العدل ما إذا كانت ستقدم أيضًا لائحة اتهام بتهم منفصلة تتعلق بجنحة ضريبية، لكن المحقق الخاص أشار إلى أنه يمكن أن يأتوا إلى واشنطن أو كاليفورنيا، حيث يعيش هانتر.

واعترف هانتر بتعاطي الكوكايين في مذكراته، لم يشغل أي منصب في البيت الأبيض أو في حملة والده. وهو متهم بتهمتين بالإدلاء بأقوال كاذبة وتهمة واحدة بحيازة أسلحة بشكل غير قانوني، ويعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 25 عامًا عند الإدانة.

وباعتباره مجرمًا غير عنيف لأول مرة ولم يستخدم السلاح لارتكاب جريمة، فمن المرجح أن يتلقى عقوبة أكثر تساهلاً.

وقال خبراء قانونيون إن أي تهم تتعلق بالأسلحة النارية ضد هانتر قد تكون عرضة للطعن الدستوري بعد أن وسعت المحكمة العليا العام الماضي حقوق السلاح بموجب التعديل الثاني، الذي يحمي الحق في حمل السلاح.

وقد أدان بايدن الحكم التاريخي، جمعية ولاية نيويورك للبنادق والمسدسات ضد بروين، لكنه يمكن الآن أن ينقذ ابنه.

وفي بيان عام في يوم توجيه الاتهام، قال لويل: “نعتقد أن هذه الاتهامات محظورة بموجب الاتفاق الذي أبرمه المدعون مع السيد بايدن، والأحكام الأخيرة الصادرة عن العديد من المحاكم الفيدرالية بأن هذا القانون غير دستوري، والحقائق التي لم ينتهك هذا القانون، ونخطط لإثبات كل ذلك في المحكمة”.

وفي الكونجرس، يسعى الجمهوريون في مجلس النواب - الحريصون على صرف الانتباه عن لوائح الاتهام الجنائية المتعددة التي يواجهها الرئيس السابق دونالد ترامب - إلى ربط تعاملات هانتر بايدن بمعاملات والده من خلال تحقيق المساءلة. كان الجمهوريون يحققون مع هانتر منذ أن كان والده نائبًا للرئيس باراك أوباما.