الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عضو البرلمان الأذري لـ"القاهرة الإخبارية": أذربيجان لا تمنع أي بعثة أممية من زيارة كاراباخ

عضو البرلمان الآذريبيجاني
عضو البرلمان الآذريبيجاني تورال جانجالي

قال عضو البرلمان الآذريبيجاني تورال جانجالي، إن الأمم المتحدة نشرت بعثة خاصة بها في إقليم كاراباخ لأول مرة قبل 30 عاما، وبعد تحرير أراضيهم، طلبوا من الأمم المتحدة إرسال بعثة لمراقبة الوضع الإنساني.

وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب من خانكندي مع الإعلامية إيمان الحويزي في برنامج "مطروح للنقاش" على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن أذربيجان لا تمنع أي بعثة أممية، وإنما أرمينيا خلال 30 عامًا منعت البعثات الأممية من الوصول لإقليم كاراباخ طوال فترة الاحتلال، واستخدمت جماعات مسلحة في المنطقة، وقامت الحكومة الأذرية بتحييدهم.

برلماني أذري: أذربيجان تقبل وجود أي مواطنين من الأرمن على أرض كاراباخ

وأردف أن أذربيجان تقبل وجود أي مواطنين من الأرمن على أرض كاراباخ، ومن يريدون النزوح بمحض إرادتهم إلى أرمينيا، فإن أذبيجان لن تمنعهم.

وتابع: "لا نمنع إقامة أي أرميني كمواطن أذربيجاني بجواز سفر آذري، ويجب أن يحترموا قوانين أذربيجان، والأرمن الذين سيفضلون البقاء في كاراباخ كمواطنين آذريين سيتمتعون بكل الحقوق التي يتمتع بها أي مواطن أذربيجاني، لأن أذربيجان فيها العديد من العرقيات التي تتعايش مع بعضها في سلام".

 

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