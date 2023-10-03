الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"أكدوا رغبتهم في زيادة وتعظيم استثماراتهم".. رئيس الوزراء يلتقي مسئولي "فوداكوم" العالمية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، مسئولي شركة فوداكوم العالمية، لاستعراض سبل تعظيم استثمارات الشركة في السوق المصرية.

وحضر اللقاء، الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وشامل جوسيب، الرئيس التنفيذي لشركة فوداكوم العالمية، وكومو شانيان، نائب رئيس مجلس إدارة شركة فوداكوم العالمية، ومحمد كمال عبدالله، الرئيس التنفيذي لفودافون مصر، وهاني محمود، رئيس مجلس إدارة فودافون مصر، وأيمن عصام، نائب رئيس مجلس إدارة فودافون مصر.

وفي بداية اللقاء، أعرب رئيس الوزراء عن تقديره لمساهمة شركة فودافون في السوق المصرية، مؤكدًا في هذا الصدد ما توليه الحكومة من حرص على توفير مختلف سبل الدعم للشركة بشكل مستمر، بما يسهم في زيادة استثماراتها في مصر.

وصرح المستشار سامح الخشن، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن مسئولي شركة فوداكوم العالمية قد أكدوا – خلال اللقاء- رغبة المجموعة في زيادة وتعظيم استثمارات الشركة في السوق المصرية، وأيضًا بحث فرص استثمارية جديدة، لا سيما أن مصر يمكن أن تمثل مركزًا تكنولوجيًا على المستوى الإقليمي، في ضوء ما تمتلكه من مقومات، وخبرات بشرية.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن اللقاء استعرض أيضًا تجارب المجموعة المختلفة في عدد من المجالات.

ومن جانبه، أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أيضًا على التعاون الإيجابي مع مجموعة فوداكوم، معربًا عن تطلعه لتعزيز استثماراتها في السوق المصرية، والاستفادة من الكوادر المصرية في مجال صناعة التعهيد، مشيرًا إلى أهمية التوسع في المزيد من الخدمات المقدمة للمواطنين، والعمل على تحسينها.

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مجلس الوزراء شركة فوداكوم العالمية السوق المصرية

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