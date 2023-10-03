الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مدبولى: شركة العاصمة الإدارية حققت أرباحًا بلغت 16.5 مليار جنيه

مدبولي
مدبولي

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن حجم الاستثمارات من واقع أرقام شركة العاصمة الإدارية الجديدة وفقًا للموازنة التي انتهت ديسمبر 2022، بلغ 255 مليار جنيه.

وأضاف مدبولي خلال لقائه مع الإعلامية خلود زهران، في برنامج "من العاصمة" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن شركة العاصمة الإدارية الجديدة حققت إيرادات بلغت أكثر من 20 مليار جنيه،  وأرباحها تجاوزت 16.5 مليار جنيه، وسددت 4.5 مليار جنيه ضرائب.

العاصمة الإدارية حققت أرباحًا للدولة وسددت 4.5 مليار جنيه ضرائب

وأردف: "إذن المشروع يغطي تكلفته وحقق أرباحًا للدولة، ما زلنا ننفذ مرحلة أولى من العاصمة، وشغالين في 40 ألف فدان من إجمالي 200 ألف".

وتابع: "لو وصلنا إن الإيرادات تكفي المصاريف يبقى حققنا تنمية، وبقيت العاصمة تتم تنميتها في المستقبل، لكننا ما زلنا في المرحلة الأولى، والعائد من المشروع تحقق وحقق عوائد".

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