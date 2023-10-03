رئيس الوزراء: "دول كثيرة جدًا تُنفذ عواصم جديدة الآن أو فى سبيلها"

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن دولا كثيرة جدًا اليوم تنفذ عواصم جديدة أو في سبيلها وأعلنت أنها ستُنفذ.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية خلود زهران، في برنامج "من العاصمة" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": "سبقنا في تنفيذ العاصمة الجديدة ماليزيا عملت عاصمة جديدة، الصين اليوم تعمل حي حكومي جديد، وأثناء حضوري قمة البريكس، التقيت رئيس أندونيسا، قال إنهم أعلنوا عن عاصمة غير جاكرتا، والأردن أعلن إنه هيعمل حي حكومي جديد".

مدبولى: الحى الحكومى انتقل إليه المستوى الاستراتيجى لإدارة الدولة

وأوضح أن أهم شيء عند عمل عاصمة، هو التواصل المباشر مع المواطن، لذا من انتقل إلى العاصمة الجديدة في الحي والمقرات هو المستوى الاستراتيجي لإدارة الدولة، وتظل منافذ تقديم الخدمات موجودة في كل المحافظات.