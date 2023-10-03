الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"لم تكلف الدولة جنيهًا".. رئيس الوزراء يكشف مصدر تمويل العاصمة الإدارية

العاصمة الإدارية
العاصمة الإدارية

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن العاصمة الإدارية الجديدة مثل أي مدينة جديدة، المنوط بإنشائها ومتابعتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التي وظيفتها إنشاء المدن.

وأضاف خلال لقائه الإعلامية خلود زهران، في برنامج "من العاصمة" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": "هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أنشأت العاصمة الإدارية وهي هيئة اقتصادية تحقق أرباحًا، لا تأخذ أموالا من الدولة، دورها تنمي المدينة وتتيح بنية أساسية، ثم القطاع الخاص يكمل".

وأردف: "الطبيعي أن الدولة هي من تنفذ مشروعات البنية التحتية الضخمة وليس القطاع الخاص، وبعد التخطيط تتيح الأماكن للقطاع الخاص يعمل بها، وفي العاصمة الإدارية، الحي الحكومي لازم الدولة هي من تنشئه، الحي الحكومي كان نواة بناء العاصمة الإدارية وأعطى الثقة للقطاع الخاص للاستثمار".

ما مصدر تمويل العاصمة الإدارية الجديدة؟

وردا على ما أثير عن أن العاصمة الإدارية حملت الدولة مبالغ كبيرة، قال مدبولي: “كان قرار الرئيس أن تنشأ شركة العاصمة الإدارية، يشارك فيها جهات من الدولة، لكن لها موازنة مستقلة لم تكلف الدولة جنيها واحدا”، مؤكدا أن الدولة لم تتحمل أي أعباء مالية لإنشائها ولا توجد مصروفات في ميزانية الدولة تحت اسمها.

ولفت إلى أن شركة العاصمة الإدارية أتاحت الأراضي للقطاع الخاص بعد 4 أشهر من الإعلان عن العاصمة.

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