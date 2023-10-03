الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس متهمين بالشروع في قتل مواطن بأخميم 4 أيام

سكين
سكين

أمرت جهات التحقيق المختصة في سوهاج بحبس متهمين 4 أيام على ذمة الاتهامات الموجهة إليهما بالشروع في قتل سائق توك توك في أخميم بقصد سرقة المركبة التي يستقلها.

وأقر المتهمان خلال اعترافاتهما، أمام جهات التحقيق، أنهما أثناء سرقة التوك توك من المجني عليه قام بمقاومتهما، فتعدا عليه بآلة حادة وإصابته إصابات شديدة ثم لاذا بالفرار.

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بدأت الواقعة بورود بلاغ إلى مركز شرطة أخميم بمديرية أمن سوهاج من إحدى المستشفيات باستقبالها (سائق مركبة "توك توك "، مقيم بدائرة المركز) مُصاب بجرح طعنى بالجسم.

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على الفور، انتقل رجال المباحث لمكان البلاغ وبسؤال (والد المجني عليه– مقيم بدائرة المركز)، قرر بقيام شخصين باستقلال مركبة "التوك توك" مع نجله بزعم توصيلهما، وأثناء سيرهما قاما بتهديده بسلاح أبيض للاستيلاء على المركبة ولدى رفضه النزول قاما بالتعدي عليه وإصابته ولاذا بالفرار.

ومن خلال التحريات والفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة (سائقين – مقيمان بدائرة المركز) وبحوزتهما الأداة المستخدمة (سكين)، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة بقصد السرقة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جهات التحقيق الشروع في قتل سائق توك توك المجني عليه مركز شرطة أخميم الاتهامات الموجهة

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