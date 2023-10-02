تحقيقات موسعة في واقعة مقتل عامل خلال مشاجرة بالطالبية

تجرى جهات التحقيق بجنوب الجيزة، تحقيقاتها في واقعة مقتل عامل على يد آخر بسلاح أبيض خلال مشاجرة في الطالبية.

وأقر المتهم أمام جهات التحقيق بارتكابه للجريمة، بسبب خلافات سابقة بينه وبين الضحية، فنشبت مشاجرة على إثرها استل سلاح أبيض (سكين)، وطعن المجني عليه طعنات نافذة، فسقط قتيلا في الحال، وبنًاء عليه فقد أمرت نيابة جنوب الجيزة، بحبس المتهم، 4 أيام على ذمة التحقيقات، والانتقال إلى مسرح الجريمة لمعاينة الجثمان، وأمرت الطب الشرعي بتوقيع الكشف الصفة التشريحية، والتصريح بالدفن، عقب اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

وكان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة الطالبية من غرفة النجدة بنشوب مشاجرة بين طرفين وسقوط قتيل، علي الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة “مصطفى.ر”، مصاب بطعنة نافذة.

وبإجراء التحريات تبين أن الشاب لقي مصرعه علي يد اخر في مشاجرة نشبت بينهما، تمكنت القوات من ضبط المتهم والأداة المستخدمة في الجريمة.

وبمواجهة المتهم، اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.