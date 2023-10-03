الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

لأخذ رأي المفتي .. الحكم على تاجر قتل صديقه 7 أكتوبر

محكمه
محكمه

قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار ياسر طه الرفاعي، مد أجل الحكم على تاجر ماشية عقب ورود فضيلة مفتى الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي بالإعدام، لاتهامه بقتل صديقه بالمدبح لسرقته لجلسة 7 أكتوبر.

 تفاصيل الواقعة

جاء بأمر الإحالة الصادر من النيابة العامة بالقاهرة، أنه بعد مطالعة الأوراق وما تم فيها من تحقيقات، تتهم النيابة العامة "م. ي"  محبوس، 21 عاما، يعمل تاجر ماشية وطالب بكلية اللغة العربية جامعة الأزهر ومقيم بني عدي عليو مركز منفلوط - أسيوط لأنه في ليلة 20 يناير 2023 قتل المجني عليه" أ.ع" عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية وعقد العزم المصمم على قتله.

 وأعد لهذا الغرض سلاح أبيض - سكين - وكمن له حيث أيقن وجهته لكونه صديقه - وتتبعه حتى دلف لمحل الواقعة وما أن ظفر به وحيدًا حتى أعمل أداة بطشه وأنهال عليه بعدة طعنات قاسيات استقرت بمواضع قاتلة من جسده قاصدًا، قاصد من ذلك ازهاق روحه فأحدث بة الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق والتي أفضت بروحه على النحو المبين بالتحقيقات سرق المبلغ المالي المبين قدر بالأوراق والمملوك للمجني عليه حال حمله سلاحا أبيض - موضوع الاتهام التالي - ظاهرًا على النحو المبين بالتحقيقات أحرز سلاحًا ابيض سكين ) بغير مسوغ قانوني أو مبرر من ضرورة مهنية أو حرفية.

 المتهم ارتكب جناية وجنحة

وأضاف أمر الإحالة، أنه بذلك يكون المتهم قد ارتكب الجناية والجنحة في المواد ۲۳۰،،۲۳۱ ، من قانون العقوبات والمواد الفقرة الأولى ٢٥٠ مكرر الفقرة الأولى ٣٠٠ / الفرع الأولي من القانون رقم ١٩٤ لسنة ١٩٥٤ المحل بالقوانين أرقام ٢٦ لسنة ١٩٧١ - ١٢٥ لسنة ١٩٨١ ٥٠ لسنة ۲۰۱۹ والبند رقم (1) من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم ١٧٥٦ لسنة ٢٠٠٧.

 

وتابع: بعد الاطلاع على المادة ٢١٤ / اللغة الثانية من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقرار بقانون رقم 170 لسنة ١٩٨١ أحالت النيابة العامة القضية رقم 4815 لسنة 2022 جنايات السيدة زينب والمقيدة برقم 1035 لسنة 2023 كلي جنوب القاهرة، إلى محكمة جنايات القاهرة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، لتحديد جلسة أمام دوائر الجنايات لمعاقبة المتهم "م. ي" طبقًا لنصوص مواد الاتهام.

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