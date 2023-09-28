الإعدام شنقًا لعاطل قتل زميله فى عين شمس

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطل بالإعدام شنقًا لاتهامه بقتل زميله في عين شمس.

صدر الحكم برئاسة المستشار خليفة مسعود وعضوية المستشارين سمير جابر على وطارق محمود محمد، وأمانة سر عامر على وأحمد رضا.

كانت المحكمة قررت، خلال الجلسة الماضية، إحالة أوراق المتهم إلى فضيلة المفتى لأخذ رأيه الشرعى في إعدامه، وكانت النيابة أحالت المتهم «مبيك. ف» 22 سنة، عاطل، إلى محكمة الجنايات، لأنه في يوم 24 أغسطس 2021 بدائرة قسم شرطة عين شمس قتل المجنى عليه «عصمت. ع» عمدًا بأن استل سلاحًا أبيض بحوزته وسدد له طعنه بالصدر، قاصدًا من ذلك قتله، مما أحدث إصابته التي أودت بحياته.

وجاء بأمر الإحالة ارتباط هذه الجناية بجنحة أخرى بذات الزمان والمكان، بأن سرق المتهم الهاتف المحمول المملوك للمجنى عليه، وكان ذلك دليلًا والمعاقب عليها بنص المادة 217 رابعًا من قانون العقوبات، وقد ارتكب جناية القتل بغية تسهيل ارتكاب جنحة السرقة المرتبطة بها، كما أحرز سلاحًا أبيض «سكينًا» دون مسوغ للضرورة المهنية أو الحرفية.

وكشفت تحريات المباحث عن قيام المتهم بسرقة الهاتف المحمول المملوك للمجنى عليه، وأخرج سلاحًا أبيض «سكينًا» من بين طيات ملابسه وطعن به المجنى عليه قاصدًا قتله لإتمام جريمة السرقة.

واستمعت المحكمة إلى شهود الإثبات، وقال الشاهد الأول ويدعى «نايل يوسف» إن المتهم خطف الهاتف المحمول المملوك للمجنى عليه، وعلى إثر قيام الضحية بمحاولة إرجاعه منه أخرج المتهم سلاحًا أبيض وسدد له طعنة أودت بحياته.

وثبت من تقرير الصفة التشريحية للمجنى عليه وجود إصابات حيوية حديثة ذات طبيعة طعنية حدثت من المصادمة بجسم صلب ذي حافة حادة وطرف مدبب وهو نافذ للصدر ومحدثًا تمزقًا بالقلب والرئة اليسرى، وتعزي الإصابات الطعنية بيسار الصدر وما أحدثته من تمزق بالقلب والرئة اليسرى، مما أدى إلى حدوث صدمة نزفية غير مرتجعة والوفاة.

وبفحص مقطع فيديو من كاميرا المراقبة المطلة على مكان الحادث من خلال المختصين، ثبت بتقرير الأدلة الجنائية باتفاق الشكل العام والقياسات البيومترية مع المتهم حال اعتدائه على المجنى عليه بتسديد لكمة على وجهه ثم أخرج سلاحًا أبيض وكال إليه عدة طعنات