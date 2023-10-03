الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس المتهمين بالتنقيب عن الآثار داخل مزرعة بمنشأة القناطر

حبس متهمين
حبس متهمين

قررت جهات التحقيق بالجيزة حبس المتهمين بالتنقيب عن الآثار داخل مبني مزرعة بمنشأة القناطر، ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

ونجحت  الداخلية في ضبط شخصين لقيامهما بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار بالجيزة ووفاة إثنين آخرين أثناء عملية التنقيب، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الحفر والتنقيب بقصد البحث عن الآثار.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث مركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة قيام "4 أشخاص" بالتنقيب عن الآثار داخل مبنى بأحد المزارع بدائرة المركز.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المبنى المشار إليه وضبط إثنين من المتهمين حال قيامهما بالتنقيب عن الآثار، وتبين وفاة آخرين أثناء عملية التنقيب، وعثر بداخل المبنى على "حفرة بعمق 4 أمتار وأدوات التنقيب"، وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بأعمال الحفر داخل العقار المشار إليه بقصد التنقيب عن الآثار، ونجحت قوات الحماية المدنية في استخراج الجثتين.

الجيزة حبس التنقيب الاثار منشأة القناطر مزرعة

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