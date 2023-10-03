عمرو فتوح: مجتمع الأعمال وشباب الصناعة يؤيدون الرئيس السيسي لفترة جديدة

أعلن عمرو فتوح رئيس لجنة الصناعة بحزب الجيل الديمقراطي، نائب رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، تأييده لترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي للفوز بدورة جديدة في الانتخابات الرئاسية 2024.

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مصر حققت نجاحاً اقتصادياً وتنموية على الصعيد المحلي والاقليمي والافريقي

وأكد فتوح، أن مجتمع الأعمال وشباب الصناعة علي وجه الخصوص يثمنون انجازات الرئيس السيسي خلال السنوات الماضية ويؤيدونه لفترة جديدة لما بذله من مجهودات ضخمة حققت مصر نجاحات اقتصادية وتنموية وسياسيا علي الصعيد المحلي والاقليمي عربيًا وافريقيًا ودوليًا.

وأشاد بتوجيه الرئيس السيسي للحكومة خلال مؤتمر حكاية وطن بإنهاء جميع مشروعات وزارة الاسكان والنقل بنهاية 2025، أن الفترة الجديدة تعد بمثابة حصاد لثمار الاصلاح الاقتصادي والجمهورية الجديدة.

خلال عهد الرئيس وجة بأعداد قائمة لتوطين الصناعة المصرية

كما أشاد عمرو فتوح بتوجه الرئيس عبدالفتاح السيسي لإعداد قائمة لتوطين 150 صناعة من الصناعات التي لا تصنع في مصر والتي تعد استجابة لأهم مطالب ومقترحات لجنة الصناعة بالحوار الوطني لتوفير الخامات ومستلزمات الإنتاج وتقليل فاتورة الاستيراد.

وأضاف أن المشروعات القومية الكبرى والعلاقات السياسية الوطيدة مع الأشقاء وكافة دول العالم في عهد الرئيس السيسي تضع مصر في المكانة التي تستحقها وتسرع من تحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.