الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانية: خوض الاستحقاقات الانتخابية يثبت قوة الأحزاب وتواجدها في الحياة السياسية

النائبة أميرة صابر
النائبة أميرة صابر

قالت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعضو حزب المصري الديمقراطي، إن الحزب دائما يحرص على التواجد على الساحة السياسية والوصول الى نبض الشارع المصري، مشيرة إلى أن خوض الاستحقاقات الانتخابية يثبت قوة الأحزاب وتواجدها في الحياة السياسية، لافتة إلى أن اليوم يوم محوري وفارق في استمرار اختيار المشاركة للحزب الذي أسس بعد ثورة يناير والذي أسس ليعبر عن أحلام الناس.

شريك رئيسي

وأضافت أميرة صابر خلال كلمتها بالمؤتمر الصحفي، للمرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية، فريد زهران،  رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن حزب العدل شريك رئيسي للحزب في هذا الاستحقاق الانتخابي، مؤكدة على الدور الذي يلعبه أعضاء الحزبين في البرلمان المصري، ومدى تأثيرهم، مشيرة ألى أن اليوم يشاركوا في الانتخابات كخيار وجود لأن الأوضاع الاقتصادية الصعبة ولا الاجتماعية يمكن أن يكون لها مسارات حلول دون احزاب سياسية، واستطاعنا الاشتباك مع الأحداث ولدينا استحقاقات قادمة منها انتخابات المحليات ولهذه الاسباب والكثير من المهم ان نعبر عن سياساتنا من خلال خيار المشاركة الجادة.

العملية الانتخابية

وأوضحت عضو مجلس النواب أن الحزب قرر خوض العملية الانتخابية، من أجل التغيير، وتصحيح المسار السياسي، خاصة في ظل الازمة الاقتصادية التي يشهدها العالم، موضحة أن المصري الديمقراطي لديه فرصة عظيمة لبناء كوادر سياسية على الأرض، كما أن الحزب يحرص دائما على مشاركة الشباب والمرأة في الحياة السياسية.

وكان انطلق منذ قليل المؤتمر الصحفي، للمرشح الرئاسي المحتمل الدكتور فريد زهران، رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، للإعلان عن التفاصيل المتعلقة بالحملة الانتخابية، بحضور عدد من نواب البرلمان، قيادات الحزب، وبعض الشخصيات العامة.

جاء ذلك بحضور، النائب عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل، والنائب إيهاب منصور، والنائب فريد البياضي، وريهام عبد النبي عضو مجلس النواب، وأميرة صابر عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائب محمود سامي رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي، بمجلس الشيوخ، وباسل عادل رئيس ومؤسس كتلة الحوار، والمحامي طارق العوضي.

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