الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

أحمد فؤاد سليم يتصدر التريند بعد حديثه أمام الرئيس في مؤتمر "حكاية وطن"

الفنان أحمد فؤاد
الفنان أحمد فؤاد

تصدر الفنان أحمد فؤاد سليم تريند موقع البحث العالمي "جوجل" ومنصات التواصل الاجتماعي المُختلفة خلال الساعات الأخيرة، عقب عقب مشاركته في الجلسة الختامية لـ مؤتمر "حكاية وطن" التي أقيمت أمس بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإلقاء كلمة أمام رئيس الجمهورية والحضور.

وتواجد الفنان، خلال الجلسة الختامية لمؤتمر حكاية وطن «بين الرؤية والإنجاز»، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، معبرًا عن سعادته بالاشتراك في محفل مهم في تاريخ مصر وفي وقت مليء بالتفاصيل المشرقة الخاصة بحياة كل المصريين.

ما حدث في عشر سنوات

عبّر الفنان أحمد فؤاد سليم عن فخره بمشاركته فى مؤتمر "حكاية وطن"، وقال أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن ما حدث في عشر سنوات مش مجرد إنجازات بل معجزات.

وقدم الفنان الشكر للرئيس السيسي في بداية حديثه قائلًا: «اسمح لي يا سيادة الرئيس السيسي باسمي وباسم كل مصري ومصرية أشكرك على شجاعتك وإخلاصك في العمل، وحسن أخلاقك التي صارت قدوة لنا ولأولادنا وتوكلك على الله».

أحمد فؤاد سليم.. صوت "وطنى" يوثِّق إنجازات عهد الرئيس السيسى

أبرز تصريحات أحمد فؤاد سليم عن الرئيس السيسي في مؤتمر "حكاية وطن"

بشكرك لوحدي معايا ملايين المصريين

وأضاف موجهًا حديثه للرئيس: «مش بشكرك لوحدي معايا ملايين المصريين في كل محافظات مصر وبنقولك كمل وإحنا وراك»، ورد الرئيس قائلًا: «بشكرك على مساهمتك وكلامك الجميل، وربنا يعطيك الصحة».

وقال سليم، إنه فخور بالمشاركة في حكاية وطن، وهي حكاية مصر أم الدنيا التي يحلم الرئيس بأن تكون أد الدنيا.

حكاية وطن

وأضاف أن المصريين كانوا في حاجة لمعرفة الحكاية، ومعرفة ما حدث في عشر سنوات من معجزات وليس فقط إنجازات.

ووجه الشكر للرئيس السيسي على شجاعته وإخلاصه في العمل، وحسن أخلاقه، وثقته في المصريين، وتوكله على الله.

من جهته وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، الشكر للفنان أحمد فؤاد سليم، قائلا: "بشكرك على المساهمة بتاعتك وكلامك الجميل في كل المواقف وكل المشاهد اللي اتعملت مش النهاردة بس، حتى في اللى قبل كده".

وتابع خلال الجلسة الختامية لمؤتمر "حكاية وطن" أمس الإثنين: "أنا بشكرك باسمك وباسم المصريين، في الجهد الكبير، وربنا يديك الصحة ويُكرمك ومتشكر على كلامك الرقيق".

ورد الفنان أحمد فؤاد سليم: "أنا بقولك الكلام دا لأن أنا خايف إنك تزهق مننا ولا حاجة، قلت كلمة من كام يوم أزعجتنا".

أحمد فؤاد الفنان أحمد فؤاد حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز السيسي

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أحمد فؤاد سليم.. صوت "وطنى" يوثِّق إنجازات عهد الرئيس السيسى

أبرز تصريحات أحمد فؤاد سليم عن الرئيس السيسي في مؤتمر "حكاية وطن"

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