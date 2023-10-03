مؤتمر جوارديولا: ستونز وسيلفا جاهزان.. وهذا سبب الخسارة من وولفرهامبتون

أكد الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي، جاهزية ثنائي الفريق جون ستونز وبيرناردو سيلفا لمواجهة لايبزيج الألماني غدًا في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وقال جوارديولا في المؤتمر الصحفي اليوم: “هما أفضل الآن، بيرناردو أفضل من جون، سيسافران معنا وسنقرر غدًا من سيشارك”.

وأضاف عن الهزيمة أمام وولفرهامبتون: “لقد استقبلنا تسديدتين على المرمى وخسرنا، هذه هي كرة القدم، علينا أن نتحسن، أساس ما فعلناه الموسم الماضي هو ستونز، رودري، برناردو، دي بروين، جوندوجان، جريليش وهم لم يكونوا موجودين”.

وتابع عن رودري لاعب الفريق: “رودري سوف يلعب المباراة أمام لايبزيج وبعد ذلك سيأخذ قسطًا من الراحة، ويذهب إلى مدريد لمدة خمسة أيام قبل الانضمام إلى المنتخب الإسباني”.

وعن أحداث لقاء ليفربول وتوتنهام وإلغاء هدف لويس دياز: “لقد غيرت وظيفة الحكام لأنهم الآن لا يتخذون القرارات، بل تذهب إلى تقنية VAR، أنا أتفهم شعور ليفربول ولكن الحكام هم من سيقررون”.