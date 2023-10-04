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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

دعاء الصباح اليوم الأربعاء 4 أكتوبر 2023

دعاء الصباح
دعاء الصباح

دعاء الصباح اليوم الأربعاء 4 أكتوبر 2023  من أكثر الكلمات البحثية عبر المنصات الإلكترونية خلال ساعات الصباح حيث يرغب قطاع عريض من المواطنين في إحياء ساعات الليل المتأخرة بالصلاة والقراءة القرآن والذكر والتسبيح رغبة في سعة الرزق الحلال.

 

دعاء الصباح اليوم الأربعاء 4 أكتوبر 2023 

يتناول التقرير التالي دعاء الصباح اليوم الأربعاء 4 أكتوبر 2023 والصيغ الصحيحة المأثورة لها الواردة في أمهات الكتب عن التابعين والسلف الصالح لجلب الأرزاق والطمأنينة والسعادة والسكينة والقلبية وهى كما يلي:-

اللهم لا ترد لأحبتي دعاء.. ولا تخيب لنا رجاء.. ولا تسكن أجسادنا داء.. ولا تشمت بنا الأعداء.. وأدفع عنا كل هم وغم.. اللهم فرح قلوبنا.. وأغسل أحزاننا وهمومنا.. واغفر ذنوبنا وخطايانا.. واشفي مرضانا وارحم موتانا.. إنك على كل شيء قدير..يارب العالمين.

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اللهم إنا نسألك أن تدخل السكينة إلى قلوبنا والمحبة في نفوسنا.. والإبتسامة على وجوهنا.. والسعادة في بيوتنا.. اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم.. فرج همي ويسر أمري وارحم ضعفي وقلة حيلتي.. وأرزقني من حيث لا احتسب.. اللهم لا تحرمني طموحا أسعى لتحقيقه.. اللهم وفقني وسدد خطاي.. ويسر أمري وأرزقني يارب العالمين.

 

اللهم يا رزاق السائلين..يا خير الناصرين.. يا ولي المؤمنين.. يا غياث المستغيثين.. إياك نعبد وإياك نستعين.. اللهم إني أسألك أن كان رزقي في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرجه وإن كان بعيدا فقربه وإن كان قريبا فيسره.. وإن كان يسيرا فبارك لي فيه.

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اللهم إني أسألك الراحة لكافة المسلمين.. وأن تشفي كل مريض.. وأن توفق كل طالب.. اللهم انت المعطي لمن دعاك.. يا من تراني ولا اراك.. وارزقنا ولا نبلغ ثناك.. اللهم اجعل لنا بكل دعوة إجابة.. وبلغنا رضاك.. اللهم اجعل في هذا الفجر فرج لكل صابر.. وشفاك لكل مريض.

اللهم افتح لنا أبوابك.. ويسر لنا أسبابك.. واصرف عنا عذابك.. اللهم يسر أمرنا.. واختر لنا ما هو خير.. اللهم لا تثقل بينا أرض ولا تكره بينا عبد.. اللهم إني أسألك صدق التوكل عليك.. وحسن الاعتماد عليك.. وقوة اليقين بك.. اللهم سخر جوارحنا لطاعتك.. وإملا قلوبنا بحبك.

اللهم إني أعوذ بك من شر كل جبار عنيد.. وشيطان مريد.. ومن شر قضاء السوء.. وشر كل دابة أنت آخذ بناصيتها.. إن ربي على صراط مستقيم.. اللهم إني استعينك واستغفرك.. ونؤمن بك.. ونتوكل عليك.. ونثني عليك الخير كله.. ونشكر لك ولا نكفر بك.

 

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