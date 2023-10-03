الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عضو وحدة متابعة المشروعات القومية: نعمل على إزالة المعوقات (فيديو)

العاصمة الإدارية
العاصمة الإدارية الجديدة

قال محمد سالم، عضو وحدة متابعة المشروعات القومية بالمكتب الفني بمجلس الوزراء، إن دوره هو متابعة الموقف التنفيذي للمشروعات والمعوقات التي تواجه المشاريع.

وأضاف، خلال تصريحاته لقناة "إكسترا نيوز"، مع الإعلامية خلود زهران، أنه يتابع تنفيذ التوجيهات الرئاسية، وتوجيهات رئاسة الوزراء وإزالة المعوقات، ويتم رفع تقاير لرئاسة الوزراء ليتخذ الإجراءات اللازمة.

وقال حازم عبدالجليل، عضو وحدة متابعة المشروعات القومية بالمكتب الفني بمجلس الوزراء، إن طبيعة عملهم تتلخص في الزيارات الميدانية ومتابعة المشروعات على أرض الواقع، ورفع الموقف التنفيذي والتوصيات المطلوبة لرئيس الوزراء.

 متابعة سرعة الانتهاء من المشاريع مع مراعاة عامل الجودة

وتابع، أنه يتم متابعة سرعة الانتهاء من المشاريع مع مراعاة عامل الجودة حتى يكون المشروع فنيًا في أفضل حالاته.

وعبر عن سعادته بالانتقال للعمل في العاصمة الإدارية الجديدة  مؤكدًا أنها مشرفة كما أنها وفرت عامل الوقت عليه لجودة الطرق وتعدد المواصلات.

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