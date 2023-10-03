تقرير: ضربة قوية لتشيلسي بغياب تشيلول شهرين للإصابة

أشارت تقارير صحفية اليوم الثلاثاء، أن بن تشيلول ظهير نادي تشيلسي سيغيب لفترة طويلة للإصابة.

وتعرض تشيلويل إلى الإصابة خلال الدقائق الأخيرة بعد مشاركته كبديل في فوز تشيلسي على برايتون بكأس الرابطة الإنجليزية.

وقالت صحيفة “تيليجراف” البريطانية، أن الدولي الإنجليزي سيغيب لمدة شهرين على الأقل بسبب إصابته في أوتار الركبة.

وبدأ بين تشيلول مسيرته ضمن صفوف شباب فريق ليستر سيتي وصعد من فريق تحت 18 عامًا لفريق تحت 21 عامًا في صيف 2014، قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول في صيف 2015.



وفي نوفمبر من العام نفسه خرج تشيلول على سبيل الإعارة من تشيلسي إلى نادي هدرسفيلد تاون واستمر مع الفريق لمدة قاربت العام قبل العودة لفريقه، وقضاء 3 مواسم قبل الانتقال لتشيلسي.



ولعب تشيلول 92 مباراة بقميص تشيلسي منذ انضمامه لصفوف الفريق، وسجل 9 أهداف وصنع 13 لزملائه في الفريق.

كما شارك في 123 مباراة بقميص ليستر سيتي وسجل 4 أهداف وصنع 12، وفي مجمل مسيرته، شارك تشيلول في 245 مباراة وسجل 15 هدفًا وصنع 28 لزملائه.