الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تشيلسى يعود للانتصارات فى الدورى الإنجليزى بثنائية فى شباك فولهام

ميخايلو مودريك لاعب
ميخايلو مودريك لاعب تشيلسي

عاد فريق تشيلسي لسكة الانتصارات، بفوزه على مضيفه فولهام بهدفين دون مقابل، في الديربي اللندني الذي جمعهما مساء اليوم الإثنين، في ختام الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي.

وكاد أرماندو بروخا أن يفتتح التسجيل مبكرًا لـ تشيلسي في الدقيقة الثانية، بعد مراوغته لحارس مرمى فولهام، لكنه سدد الكرة خارج الشباك بغرابة.

وسجل الأوكراني ميخايلو مودريك الهدف الأول لـ تشيلسي، في الدقيقة 18، بعد تلقيه تمريرة مُسقطة من ليفي كولويل، ليسدد الكرة بين قدمي حارس فولهام، موقعًا على أول أهدافه مع الفريق في بطولة الدوري الإنجليزي.

وسجل الألباني بروخا ثاني أهداف “البلوز” في الدقيقة 19، مستغلًا خطأ فادحا من تيم ريام حارس مرمى فولهام.

وفي الشوط الثاني، كثف لاعبو فولهام محاولاتهم لهز شباك تشيلسي، لكنهم فشلوا في فك شفرة دفاعات “البلوز”، والاقتراب من مرمى روبرتو سانشيو، لينتهي اللقاء بتحقيق كتيبة المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، للانتصار الثاني فقط في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد تشيلسي لـ 8 نقاط في المركز الحادي عشر، متفوقًا بفارق الأهداف عن فولهام، الذي يحتل المركز الثالث عشر بنفس الرصيد من النقاط.

وقام بوتشينيو بتغييرات في صفوف البلوز عن المباريات الماضية حيث دفع بكول بالمر أساسيًا منذ البداية بجوار مودريك وبروخا.

تشكيل تشيلسي.. بالمر وبروخا أساسيان أمام فولهام في الدوري

في حراسة المرمى: روبيرتو سانشيز

خط الدفاع: ليفي كولويل، أكسيل ديساسي، تياجو سيلفا، مارك كوكوريلا

خط الوسط: كونور كالاجير، إنزو فيرنانديز، مويسيس كايسيدو

خط الهجوم: كول بالمر، أرماندو بروخا، ميخايلو مودريك

تشيلسى فولهام الدورى الانجليزى أرماندو بروخا ميخايلو مودريك

الأكثر قراءة

عاجل.. انفجار مرعب في بريطانيا.. الليل تحول إلى نهار (فيديو)

عاجل.. عبد السند يمامة يستكمل أوراق ترشحه لانتخابات رئاسة الجمهورية

خبراء يكشفون لـ"الدستور" حقيقة انقطاع الإنترنت عالميا يوم 11 أكتوبر

الرئيس السيسى: إرادة المصريين المحرك الرئيسى لاستكمال حلم بناء دولة حديثة

الرئيس السيسى: قانون الإيجار القديم شكل عقبة حقيقية أمام استغلال 2 مليون وحدة

"الوثائقية".. لماذا وافقت مصر على مبادرة "روجرز" رغم إسقاطها الكثير من الطائرات الإسرائيلية؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

هدف «ليفربول» الملغى يهدد سمعة الدورى الإنجليزى

إبراهيم داود

نجاح سلام.. بالسلامة يا حبيبى

وائل لطفي

ما هذا الكذب الفاجر؟

ماجد حبته

حكاية الـ9 سنوات بالأرقام

لواء.حمدى البطران

اين كنا.. وكيف أصبحنا

مدحت بشاى

هو من أسقطهم من حسابات الوطن والوطنية

د هند جاد

أسطورة العقلية الذكورية.. ما دايم إلا وجه الله!

حسين دعسة

الروائى الراحل خالد خليفة: دمعة عندما تذكرنا ياسمين الشام

صور

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

بهجة أول أيام العام الدراسي الجديدة في مصر

رجعوا التلامذة

محطة تل أبيب

المزيد

أحداث الجدار.. استراتيجية حماس وفرصة نتنياهو حول احتجاجات السياج الحدودى

البرلمان العربى يحمّل الاحتلال المسئولية الكاملة عن اقتحامات "الأقصى"

إصابة شاب بالرصاص.. ارتفاع عدد الأسرى في سجون الاحتلال لـ1319 معتقلاً