تشيلسى يعود للانتصارات فى الدورى الإنجليزى بثنائية فى شباك فولهام

عاد فريق تشيلسي لسكة الانتصارات، بفوزه على مضيفه فولهام بهدفين دون مقابل، في الديربي اللندني الذي جمعهما مساء اليوم الإثنين، في ختام الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي.

وكاد أرماندو بروخا أن يفتتح التسجيل مبكرًا لـ تشيلسي في الدقيقة الثانية، بعد مراوغته لحارس مرمى فولهام، لكنه سدد الكرة خارج الشباك بغرابة.

وسجل الأوكراني ميخايلو مودريك الهدف الأول لـ تشيلسي، في الدقيقة 18، بعد تلقيه تمريرة مُسقطة من ليفي كولويل، ليسدد الكرة بين قدمي حارس فولهام، موقعًا على أول أهدافه مع الفريق في بطولة الدوري الإنجليزي.

وسجل الألباني بروخا ثاني أهداف “البلوز” في الدقيقة 19، مستغلًا خطأ فادحا من تيم ريام حارس مرمى فولهام.

وفي الشوط الثاني، كثف لاعبو فولهام محاولاتهم لهز شباك تشيلسي، لكنهم فشلوا في فك شفرة دفاعات “البلوز”، والاقتراب من مرمى روبرتو سانشيو، لينتهي اللقاء بتحقيق كتيبة المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، للانتصار الثاني فقط في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد تشيلسي لـ 8 نقاط في المركز الحادي عشر، متفوقًا بفارق الأهداف عن فولهام، الذي يحتل المركز الثالث عشر بنفس الرصيد من النقاط.

وقام بوتشينيو بتغييرات في صفوف البلوز عن المباريات الماضية حيث دفع بكول بالمر أساسيًا منذ البداية بجوار مودريك وبروخا.

تشكيل تشيلسي.. بالمر وبروخا أساسيان أمام فولهام في الدوري

في حراسة المرمى: روبيرتو سانشيز

خط الدفاع: ليفي كولويل، أكسيل ديساسي، تياجو سيلفا، مارك كوكوريلا

خط الوسط: كونور كالاجير، إنزو فيرنانديز، مويسيس كايسيدو

خط الهجوم: كول بالمر، أرماندو بروخا، ميخايلو مودريك