213 مواطنًا يعرضون مطالبهم وشكواهم على محافظ سوهاج

وجّه اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، الثلاثاء، باصطحاب بعض الحالات إلى مقر التأمين الصحي ومديرية القوي العاملة، ومديرية الصحة لحل شكواهم وتلبية مطالبهم بصفة عاجلة.

جاء ذلك ضمن فعاليات اللقاء الجماهيري الذي يعقد بديوان عام محافظة سوهاج بشكل دوري يوم الثلاثاء من كل أسبوع، والتقى المحافظ بمكتبه العديد من المواطنين لبحث مطالبهم والاستماع إلى شكواهم، بحضور د.رأفت السمان وكيل وزارة التضامن الإجتماعى.

كما التقى أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، واللواء علاء عبد الجابر السكرتير العام المساعد، بحضور د.الطاهر موهوب مدير إدارة خدمة المواطنين بالديوان العام، عددا آخر من المواطنين واستمعوا إلى مطالبهم وشكواهم، حيث بلغ عدد المواطنين الذين ترددوا على ديوان عام المحافظة اليوم 213 مواطن.

وتنوعت شكاوى وطلبات المواطنين، ما بين طلبات العلاج على نفقة الدولة، وطلبات للتعجيل بإجراء عمليات جراحية، وشكاوى أخرى خاصة بفيزا معاش تكافل وكرامة، وطلبات لتوفير فرص عمل، وإقامة أكشاك، وطلبات أخرى خاصة بذوي الإعاقة، وقد تم الاستجابة للعديد من الطلبات التي تقدم بها المواطنين، فيما أحيلت بعض الطلبات الأخرى إلى جهات الاختصاص للدراسة.

وأكد محافظ سوهاج حرص المحافظة على عقد اللقاء الجماهيري بصورة أسبوعية؛ للتعرف على المشكلات التي تواجه المواطنين من مختلف مدن وقرى المحافظة والعمل على حلها من خلال التنسيق بين المحافظة، ومديريات الخدمات، مشيرا إلى إصدار توجيهاته لجميع رؤساء الوحدات المحلية بتخصيص يوم خلال الأسبوع لاستقبال المواطنين والاستماع إلى مطالبهم وحل شكواهم.

فيما بعث اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج برقية تهنئة إلى الرئيس السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة الذكرى الـ50 لنصر أكتوبر.

جاء في نص البرقية:"بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن شعب وقيادات محافظة سوهاج أتقدم لسيادتكم بخالص التهاني القلبية، وأطيب الأمنيات بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، تلك المناسبة التي سطر فيها رجال القوات المسلحة بتكاتف مؤسسات الدولة المصرية، وجموع الشعب، ملحمة للتضحية والفداء في سبيل الدفاع عن الوطن وسلامة أراضيه، داعيًا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة عليكم وعلى الشعب المصري العظيم بكل الخير والبركات.