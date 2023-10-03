نائب محافظ سوهاج يتابع ورشة تدريب فرق عمل المراكز التكنولوجية المتنقلة

تفقد اليوم أحمد سامى القاضى، نائب محافظ سوهاج، يرافقه حاتم محمود عبدالعزيز، مدير عام الموارد البشرية، والدكتور محمد السيد، رئيس اللجنة الفنية لمتابعة المراكز التكنولوجية، ورشة العمل المنعقدة بديوان عام المحافظة، بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بشأن إعادة التدريب على المركز التكنولوجى المتنقل "السيارة المتنقلة".

يأتي ذلك في ضوء استراتيجية مصر 2030، وحرص القيادة التنفيذية بمحافظة سوهاج على الارتقاء بالعنصرالبشري.

ونقل نائب المحافظ تحيات المحافظ للحضور والمشاركين بالورشة، وأعرب عن شكره لوزارة التخطيط، لما توليه من اهتمام في ملف التحول الرقمى وتقديم الدعم الفنى للمؤسسات الحكومية.



وأكد القاضي على أهمية المركز التكنولوجي المتنقل، والذى ساهم في وصول الخدمات للمواطنين في القرى والنجوع بشكل أسرع وأيسر على المواطن، مشيرًا إلى أن محافظة سوهاج من أولى المحافظات التي تبنت فكرة المركز التكنولوجي المتنقل.

فيما ترأس اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، اليوم، اجتماع المجلس الاقتصادي الاجتماعي للمحافظة، بحضور السيد أحمد سامي القاضي، نائب المحافظ، والدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج الأسبق، وأعضاء المجلس الاقتصادي، وممثلي المستثمرين، والمجتمع المدني، وأعضاء التكتلات الاقتصادية بالمحافظة، وعدد من رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء.

ورحب محافظ سوهاج بجميع الحضور، مؤكدًا على أهمية دور المجلس في التعاون مع المحافظة والجهاز التنفيذي في وضع الرؤى والخطط الاقتصادية للمحافظة، والعمل على دعم الاستثمار وتشجيع المستثمرين، وتذليل أية معوقات، لافتًا إلى أن المجلس الاقتصادي للمحافظة يعد إحدى ثمار برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

واستعرض نائب المحافظ، خلال الاجتماع، الكتاب الدوري لوزارة التنمية المحلية بشأن إبراز حجم الإنجازات التي تقوم بها الدولة فى كل المجالات، وحصر المشروعات التي تم الانتهاء منها وجاهزة للافتتاح، كما قام ممثلو وحدة التنفيذ المحلية بمناقشة موضوع الخطة الاستراتيجية للتنمية المحلية المتكاملة سوهاج 2030، وكذا مناقشة الموقف الخاص بمصانع أخميم الإنتاجية وسبل تطوير ودعم تلك المصانع.

وتناول الاجتماع أيضًا عرض جامعة سوهاج لمقترحات الجامعة بشأن المشاركة فى اختيار قرية أم دومة من قبل وزارة التخطيط، للمشاركة في مبادرة القرية الخضراء وسبل مساهمة الجامعة، واختتم الاجتماع بمناقشة الفرص والتحديات الخاصة بمشروعات المحافظة الإنتاجية، وسبل تعظيم الاستفادة من تلك المشروعات.