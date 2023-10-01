محافظ سوهاج يشهد فعاليات مؤتمر المشروعات الفائزة بمبادرة المشروعات الخضراء الذكية

شهد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم الأحد، فعاليات المؤتمر الإقليمي لمحافظات جنوب الصعيد للإعلان عن المشروعات الفائزة ضمن "المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية"، والذي أقيم بمحافظة الأقصر بمشاركة المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، واللواء أشرف الداودي محافظ قنا، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، وممثلي وزارة التخطيط ووزارة التنمية المحلية.

وفي كلمته التي ألقاها محافظ سوهاج خلال المؤتمر، أعرب عن شكره وتقديره الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على رؤيته المستقبلية لمواجهة التغيرات المناخية، والتي كان من نتائجها استضافة مصر لمؤتمر المناخ بشرم الشيخ العام الماضي، ومنح الفرصة للمحافظات والمواطنين للتعبير عن آرائهم، والتقدم بمشروعاتهم في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية.

كما وجه الفقي الشكر إلى محافظة الأقصر على استضافة المؤتمر، مرحبًا بالمحافظين وأصحاب المشروعات المشاركين في الفعاليات، مؤكدًا على أهمية "المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية" التي يتم تنفيذها برعاية السيد رئيس الجمهورية، مشيدًا بالمشروعات المقدمة وأهميتها وتنوعها.



وقد تم خلال المؤتمر الإعلان عن المشروعات الفائزة بكل محافظة من المحافظات المشاركة، وجاءت المشروعات الفائزة من محافظة سوهاج كالتالي:

في فئة المشروعات كبيرة الحجم فاز عدد 2 مشروع وهي (تدوير سيقان الذرة الرفيعة لتصنيع الخشب المضغوط باسم د. إبراهيم محمد السيد - ومشروع استخدام الألواح الشمسية في تظليل الأسطح وتوليد طاقة خضراء (مستدامة) وزراعة الجزر الوسطى وجوانب الممرات بالمؤسسات الحكومية باسم د. حمدى محمود أحمد).

وفي فئة المشروعات متوسطة الحجم فاز عدد 2 مشروع وهي إعادة التدوير لمخلفات البلاستيك (أكياس البلاستيك) إلى أكياس صديقة للبيئة وقابلة للتحلل باسم عبدالملاك نعيم إبراهيم - ومشروع إعادة تدوير مخلفات شجر الموز فى تصنيع الأخشاب باسم هبة عبدالحميد عبدالبديع.

كما فاز في فئة مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" 2 مشروع وهي (إعادة تدوير الحمأة بالغابة الشجرية بالكولا وتحويلها إلى كمبوست باسم منصور صابر على - ومشروع تحويل وتنظيف فضلات وبقايا شركات الغزل وحليجها إلى أقطان باسم أبانوب فتحى نسيم).

وفي فئة مشروعات الشركات الناشئة فاز عدد 3 مشروعات (سو ناتشورال كوزمتكس لتصنيع مستحضرات التجميل الطبيعية باسم إسراء على محمد - ومشروع إعادة تدوير من مخلفات البلاستيك واسترجاع حبيبات البروبلين والبروسيلين باسم ألفى شوقي ذكي - ومشروع تصميم وتصنيع جهاز ذكي لترشيد مياه الري باسم عبدالرحمن عبدالواحد مصطفى).

وفاز في فئة المبادرات التشاركية المجتمعية غير الهادفة للربح 2 مشروع (Waste Guard باسم مشيرة صبري يوسف - ومشروع إعادة تدوير المخلفات الزراعية مثل أعشاب شجر اللوف وقشرة اللوف وتحويلها لسماد عضوى باسم صفاء عز الدين سيد).

وفي فئة المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ فاز عدد 2 مشروع (إعادة تدوير مخلفات أوراق شجر التوت لاستخدامها فى إنتاج الحرير وبعض مستحضرات التجميل الطبيعية باسم عبير جمال عبدالراضى - ومشروع استغلال نبات الأزولا واستخدامه فى إنتاج أعلاف للأسماك والمواشى باسم إيمان أحمد هاشم).

وفي نهاية المؤتمر كرم محافظو "سوهاج، والأقصر، وقنا، وأسوان" أصحاب المشروعات الفائزة، ومنحهم شهادات التكريم، متمنين لهم التوفيق في إعلان المشروعات الفائزة على مستوى الجمهورية.