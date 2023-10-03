الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إحالة عصابة تزور العملات المحلية في الأميرية للجنايات

تزور العملات
تزور العملات

أمرت نيابة الأميرية الجزئية، الثلاثاء، إحالة تشكيل عصابى لمحكمة الجنايات؛ بتهمة تزوير العملات المحلية.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين لدى محاولتهما شراء بعض المستلزمات من أحد المحال بدائرة قسم شرطة الأميرية، وبحوزتهما مبلغا ماليا - مقلدا.

بمناقشتهما اعترفا بتحصلهما عليهما من عامل بمطعم مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام، تعرفا عليه عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل "فيسبوك" بقصد ترويجها.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف الأخير وأمكن ضبطه، وعثر بحوزته على مبالغ مالية "مقلدة" وبمواجهته أيد ما جاء بأقوال المتهمان المضبوطان.

كما تم بإرشاده ضبط مبلغ مالى "مقلد" داخل شقة مستأجرة بدائرة قسم شرطة حلوان، وبمناقشته عن مصدر العملات المقلدة المضبوطة أقر بتحصله عليها من أحد الأشخاص مقيم بدائرة مركز شرطة سمنود بالغربية، "تم ضبطه" وبحوزته 3 جهاز طباعة كمبيوتر، جهاز "سكانر"، جهاز لاب توب يحتوى على برامج وتطبيقات لتعديل الصور، شاشة جهاز كمبيوتر، كمية من الأوراق المستخدمة فى تزييف العملات، ومبالغ مالية مزورة "عملات محلية وأجنبية".

وبمواجهته أقر بمزاولته نشاط إجرامى تخصص فى اصطناع وتزوير العملات المالية باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته، بقصد ترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية صحيحة، وأن المبلغ المالى الصحيح من متحصلات نشاطه الإجرامى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

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