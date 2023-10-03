عقب فوزه برئاسة الشئون العربية.. فؤاد أباظة: السياسة الخارجية للرئيس بوصلة عمل اللجنة

قال النائب احمد فؤاد أباظة، رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، عقب فوزه بالتزكية في انتخابات اللجنة، إنه سيأخذ من خطة رئيس الجمهورية في الملفات العربية خطة عمل اللجنة خلال الفترة الحالية.

وأكد أباظة في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن القضية الفلسطينية أحد أهم الملفات أمام اللجنة، وذلك في إطار اهتمام مصر بهذه القضية التى لن يتم التخلى عنها نهائيا.

وأوضح أباظة أن اللجنة ستولى اهتماما كبيرا بالملفات العربية وتوطيد العلاقات معها خاصة في ظل المرحلة الراهنة وما تتطلبه من وحدة للصف العربي، الأمر الذي تحرص عليه القيادة السياسية المصرية في سياستها الخارجية في توطيد العلاقات معها.

فيما أسفرت انتخابات هيئة مكتب لجنة السياحة بدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعى الثانى لمجلس النواب عن فوز النائبة نورا على بمقعد رئيس لجنة السياحة بالتزكية، كما فاز أحمد الطيبي ومحمد عبد المقصود وكيلى اللجنة، وفازت النائبة أمانى الشعولى بمقعد أمين السر.

وفاز النائب كريم درويش بالتزكية برئاسة لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بينما فاز النائب طارق الخولي عضو تنسيقية شباب الأحزاب بوكالة اللجنة، كما فازت النائبة سحر البزار بمنصب الوكيل، وفازت النائبة أميرة صابر عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمنصب أمين السر، وكلها جاءت بالتزكية.