أوسوريو يجهز شيكابالا ببرنامج خاص قبل مواجهة البنك الأهلي

وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك برنامجًا تأهيليًا خاصًا لمحمود عبد الرازق "شيكابالا" صانع ألعاب وقائد الفريق على هامش المران الذي أقيم صباح اليوم، استعدادًا لمواجهة البنك الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وخاض شيكابالا التدريبات التأهيلية داخل صالة الجيمانيزيوم بمقر النادي تحت إشراف الجهاز الطبي بسبب معاناته من إجهاد في العضلة الخلفية.

واكتفى اللاعب بالتأهيل داخل الصالة ولم يشارك في التدريبات الجماعية وفقا لقرار الجهاز الطبي بالتنسيق مع الجهاز الفني.

واستأنف فريق الزمالك تدريباته اليوم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعدادا للقاء البنك الأهلي المقرر له 7 أكتوبر الجاري في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.

مشاركة شلبي

وشارك مصطفى شلبي جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية التي أقيمت صباح الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة البنك الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري .

وتعرض شلبي لحالة إغماء عقب نهاية مباراة الفريق الأخيرة أمام أرتا سولار الجيبوتي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقام الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة بعمل فحوصات طبية للاعب وتأكد من سلامته و عدم معاناته من أي إصابة وشارك اللاعب في التدريبات بصورة طبيعية سواء في الفقرات البدنية أو التأهيلية بجانب التقسيمة الفنية.

واستأنف فريق الزمالك تدريباته اليوم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي ، استعدادا للقاء البنك الأهلي المقرر له يوم 7 أكتوبر الجاري في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.

مران الزمالك

وشهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك التي أقيمت اليوم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، مشاركة يوسف إبراهيم "أوباما" صانع ألعاب الأبيض بشكل طبيعي استعدادا لمواجهة البنك الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وشارك اللاعب في مباراة أرتا سولار الجيبوتي الأخيرة في بطولة كأس الكونفدرالية وهو يعاني من إصابة في العضلة الأمامية.

وقام الجهاز الطبي للفريق بقيادة د.محمد أسامة بالتنسيق مع الجهاز الفني بتخصيص برنامج تأهيلي للاعب خلال اليومين الماضيين، وخضع لاختبار طبي صباح اليوم و تأكدت جاهزيته للمشاركة في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي.

وأدى أوباما الفقرة التأهيلية والبدنية بجانب التقسيمة الفنية بشكل طبيعي خلال المران صباح اليوم.