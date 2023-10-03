"خطة النواب" تجدد الثقة في الهيئة السابقة لمكتب اللجنة

جدد أعضاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الثقة في الهيئة السابقة لمكتب اللجنة، حيث ذكى الأعضاء الدكتور فخري إبراهيم الفقي رئيسا للجنة، والنائبين مصطفى سالم وياسر عمر وكيلين لها، والنائب عبد المنعم إمام أمينا للسر.

وكان رئيس مجلس النواب قد أعلن خلال الجلسة العامة، المخصصة لانتخابات هيئات مكاتب اللجان اليوم، القواعد والاشتراطات الخاصة لقوائم اللجان النوعية، وقال إنه لا يجوز عدم زيادة عدد أعضاء اللجنة عن الربع من إجمالي عددها من محافظة واحدة.

الاختيار للتخصص قدر الإمكان

وأضاف: الاختيار للتخصص قدر الإمكان وأن الاختيار للجنة يكون الأولوية فيه للمتخصصين إن أمكن ذلك وألا يقل عدد أعضاء اللجنة الواحدة عن 8 أعضاء، وأن يكون هناك تمثيل للمعارضة والمراة والشباب بكل لجنة نوعية وأن أي اعتراض على القوائم من أي نائب فعليه أن يتقدم بطلب رسمي خلال ثلث ساعة للأمين العام للعرض على هيئة مكتب المجلس للبت فيه.

بعدها رفع رئيس المجلس أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس وقال: ترفع الجلسة على أن تعود للانعقاد مرة ثانية بعد نصف ساعة.