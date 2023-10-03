الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"خطة النواب" تجدد الثقة في الهيئة السابقة لمكتب اللجنة

لجنة الخطة والموازنة
لجنة الخطة والموازنة

جدد أعضاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الثقة في الهيئة السابقة لمكتب اللجنة، حيث ذكى الأعضاء الدكتور فخري إبراهيم الفقي رئيسا للجنة، والنائبين مصطفى سالم وياسر عمر وكيلين لها، والنائب عبد المنعم إمام أمينا للسر.

وكان رئيس مجلس النواب قد أعلن خلال الجلسة العامة، المخصصة لانتخابات هيئات مكاتب اللجان  اليوم،  القواعد والاشتراطات الخاصة لقوائم اللجان النوعية، وقال إنه لا يجوز عدم زيادة عدد أعضاء اللجنة عن  الربع من إجمالي عددها من محافظة واحدة.

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رئيس مجلس النواب يفتتح الجلسة العامة لبدء انتخابات هيئات مكاتب اللجان

 

الاختيار للتخصص قدر الإمكان

وأضاف: الاختيار للتخصص قدر الإمكان وأن الاختيار للجنة يكون الأولوية فيه للمتخصصين إن أمكن ذلك وألا يقل عدد أعضاء اللجنة الواحدة عن 8 أعضاء، وأن يكون هناك تمثيل للمعارضة والمراة والشباب بكل لجنة نوعية وأن أي اعتراض على القوائم من أي نائب فعليه أن  يتقدم بطلب رسمي خلال ثلث ساعة للأمين العام للعرض على هيئة مكتب المجلس للبت فيه.

بعدها رفع رئيس المجلس أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس وقال: ترفع الجلسة على أن تعود للانعقاد مرة ثانية بعد نصف ساعة.

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أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وكيل لحنة الخطة والموازنة بمجلس النواب النائب مصطفى سالم النائب ياسر عمر انتخابات لجان مجلس النواب

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