الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"حكاية وطن".. العدل تنجح في انتهاء حالة تكدس الدعاوى وتحقيق زيادة في معدلات الفصل

حكاية وطن
حكاية وطن

كشف كتاب حكاية وطن عن حجم الإنجازات التي حققتها وزارة العدل خلال 9 سنوات في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير منظومة العدالة، واستخدام أحدث الوسائل التقنية في التقاضي والخدمات المقدمة للمواطنين بما يحقق سرعة الانجاز وحوكمة الاجراءات.

تضمنت الإنجازات التدريب والتثقيف وبناء القدرات القانونية والإدارية، حيث تم إجراء 1789 دورة في الترقي والتدريب الأساسي والمستمر لصقل المهارات الفنية للقضاة بمركز الدراسات القضائية الي جانب إجراء دورات قانونية متخصصة في الداخل والخارج بالتعاون مع المنظمات والمعاهد الدولية، ودورات لتطوير الكفاءة الإدارية والشخصية لقيادات وزارة العدل بإلاتفاق مع الأكاديمية الوطنية للتدريب، كما تم توفيراليات عمل رقمية من خلال الموسوعة القانونية لوزراة العدل وبنك المعرفة المصري.

أسفرت هذه المشروعات وعمليات التطوير والتحول الرقمي عن نتيجة إيجابية، ساهمت في إنتهاء حالة تكدس الدعاوي وتحقيق زيادة ملموسة في معدلات الفصل فيها

حكاية وطن وزارة العدل منظومة العدالة التحول الرقمي

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