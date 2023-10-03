الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس جامعة بنها: نسعى لاعتماد مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس

رئيس جامعة بنها:
رئيس جامعة بنها: نسعي لاعتماد مركز تنمية القدرات

كرم الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، المشاركين في دورة  TOT (المدرب المشارك)، مؤكدًا أن جامعة بنها حريصة علي تحسين ثقافة التدريب داخل المركز وبناء قدرات وتنمية مهارات الكوادر البشرية وتأهيلها للقيادة، مشيرًا إلي أن إدارة الجامعة تسعي حاليا لاعتماد مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس كمركز معتمد للتنمية البشرية.

وأضاف أن مركز  تنمية القدرات يستهدف التطوير والتدريب الدائم لتنمية المهارات الأكاديمية والإدارية ما يحقق أهدافًا استراتيجية للتطوير بالجامعة، كما أنه المركز قام بإعداد برامج خاصة لتنمية المهارات والقدرات للمستويات الإدارية والمهنية المختلفة.

ومن جانبه، قال الدكتور هاني شحته المدير التنفيذي لمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة بنها، أن الدورة استمرت لمدة ثلاثة أيام، تم خلالها إكساب المشاركين بالمعلومات والمهارات المطلوبة وتعريفهم بالسلوك اللازم للمدرب الجيد وكيفية الإعداد المتميز للعملية التدريبية، كما تم تزويدهم بأنواع التدريب وتطوير أدائهم وإكسابهم القدرة على اختيار وسائل التدريب المتنوعة وكيفية إعدادها.

وأضاف مدير المركز، أن البرنامج استهدف رفع أداء المتدربين باستعمال أفضل وسائل العرض والتقديم وتزويدهم بمهارات إعداد مواد تدريبية متميزة وإعداد الحقيبة التدريبية الجيدة، بالإضافة إلى تقييم التدريب ومتابعته.

كما تفقد الدكتور ناصر الجيزاوى، رئيس جامعة بنها، حالة مصابي طريق شرق الرياح التوفيقي بعد كوبري جمجرة دائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية، والذى وقع بين سيارتين، وأسفر عن وفاة شخصين وإصابة 25 آخرين، وتم نقلهم إلى المستشفى الجامعى لتلقى العلاج.

واطمأن رئيس الجامعة، خلال جولته على تقديم أوجه الرعاية الطبية والعلاجية للمصابين داخل أقسام الاستقبال والطوارئ والرعاية المركزة.

ومن جانبه أكد الدكتور عمرو جمال مدير الإستقبال بالمستشفى الجامعى، خروج 19 مصابًا بعد تحسن حالتهم الصحية وإجراء كل الفحوصات الطبية اللازمة لهم فيما تم حجز 6 آخرين بالأقسام الداخلية والرعاية المركزة لتلقى العلاج اللازم.

جامعة بنها رئيس جامعة بنها ناصر الجيزاوى تنمية القدرات هيئة التدريس

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