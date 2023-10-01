رئيس جامعة بنها: تنظيم معرض للمشروعات الطلابية قريبًا لدعم الأفكار الابتكارية

أكد الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، أن الجامعة لها مكانة دولية وإقليمية مرموقة في التصنيفات الدولية المختلفة، وذلك بسبب سياسات دعم البحث العلمي وزيادة تمويله بالجامعة، فضلًا عن التعاون مع الباحثين من مختلف دول العالم.

جامعة بنها ضمن أفضل 400 جامعة في الفيزياء

وأشار إلى أن الجامعة تأتي ضمن أفضل 400 جامعة في تخصص الفيزياء، والعلوم الهندسية والتكنولوجية، وأفضل 200 جامعة فى تصنيف الحاسب الآلي على المستوى العالمي.

جاء ذلك خلال الجولة التى قام بها الدكتور ناصر الجيزاوي لتفقد ومتابعة سير العملية التعليمية بكليات العلاج الطبيعي، وهندسة بنها، والعلوم.

وشهد رئيس الجامعة أداء تحية العلم يرافقه الدكتور سيد على، عميد كلية الهندسة ببنها، والدكتور وليد طلعت، القائم بعمل عميد كلية العلاج الطبيعي، والدكتورة نهاد البرقي، القائم بعمل عميد كلية العلوم، والدكتور خالد عيسوي، منسق عام الأنشطة الطلابية، والوكلاء، وأعضاء هيئة التدريس.

والتقى رئيس الجامعة بالطلاب داخل القاعات الدراسية، مقدمًا لهم التهنئة بالعام الدراسي الجديد، مؤكدًا حرص الجامعة على توفير جميع سبل الدعم والرعاية لأبنائها الطلاب، وذلك من خلال المراكز والوحدات التي تدعم الأنشطة الطلابية بالجامعة ومنها مركز إعداد القادة بمشتهر والذي يستهدف إكساب الطلاب العديد من المهارات القيادية والتي تؤهلهم لكي يكونوا قيادات في المستقبل، بالإضافة الى مركز رعاية الموهوبين والمبدعين والذي يقدم العديد من المنح المجانية في مختلف الفنون والتي تنمي مهارات الطلاب.

وأشار الجيزاوي إلى أن الجامعة حريصة على دعم أفكار الطلاب الابتكارية ومشاريعهم في مختلف المجالات، معلنًا عن تنظيم معرض لمشاريع التخرج وعرضها للمجتمع المدني ورجال الصناعة ليكونوا داعمين لهذه الأفكار والاستفادة منها.

وخلال جولته أشاد رئيس الجامعة بما شاهده خلال الجولة من توافد الطلاب وانتظام الدراسة في ثاني أيامها وتواجد القيادات الجامعية وأعضاء هيئة التدريس وسط ابنائهم الطلاب لمتابعة سير العملية التعليمية وتنظيم أجواء احتفالية لاستقبال الطلاب الجدد بمشاركة زملائهم.