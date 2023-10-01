الأحد 01 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس جامعة بنها: تنظيم معرض للمشروعات الطلابية قريبًا لدعم الأفكار الابتكارية

رئيس جامعة بنها
رئيس جامعة بنها

أكد الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، أن الجامعة لها مكانة دولية وإقليمية مرموقة في التصنيفات الدولية المختلفة، وذلك بسبب سياسات دعم البحث العلمي وزيادة تمويله بالجامعة، فضلًا عن التعاون مع الباحثين من مختلف دول العالم.

 

جامعة بنها ضمن أفضل 400 جامعة في الفيزياء

وأشار إلى أن الجامعة تأتي ضمن أفضل 400 جامعة في تخصص الفيزياء، والعلوم الهندسية والتكنولوجية، وأفضل 200 جامعة فى تصنيف الحاسب الآلي على المستوى العالمي.

جاء ذلك خلال الجولة التى قام بها الدكتور ناصر الجيزاوي لتفقد ومتابعة سير العملية التعليمية بكليات العلاج الطبيعي، وهندسة بنها، والعلوم.

وشهد رئيس الجامعة أداء تحية العلم يرافقه الدكتور سيد على، عميد كلية الهندسة ببنها، والدكتور وليد طلعت، القائم بعمل عميد كلية العلاج الطبيعي، والدكتورة نهاد البرقي، القائم بعمل عميد كلية العلوم، والدكتور خالد عيسوي، منسق عام الأنشطة الطلابية، والوكلاء، وأعضاء هيئة التدريس.

والتقى رئيس الجامعة بالطلاب داخل القاعات الدراسية، مقدمًا لهم التهنئة بالعام الدراسي الجديد، مؤكدًا حرص الجامعة على توفير جميع سبل الدعم والرعاية لأبنائها الطلاب، وذلك من خلال المراكز والوحدات التي تدعم الأنشطة الطلابية بالجامعة ومنها مركز إعداد القادة بمشتهر والذي يستهدف إكساب الطلاب العديد من المهارات القيادية والتي تؤهلهم لكي يكونوا قيادات في المستقبل، بالإضافة الى مركز رعاية الموهوبين والمبدعين والذي يقدم العديد من المنح المجانية في مختلف الفنون والتي تنمي مهارات الطلاب.

وأشار الجيزاوي إلى أن الجامعة حريصة على دعم أفكار الطلاب الابتكارية ومشاريعهم في مختلف المجالات، معلنًا عن تنظيم معرض لمشاريع التخرج وعرضها للمجتمع المدني ورجال الصناعة ليكونوا داعمين لهذه الأفكار والاستفادة منها.

وخلال جولته أشاد رئيس الجامعة بما شاهده خلال الجولة من توافد الطلاب وانتظام الدراسة في ثاني أيامها وتواجد القيادات الجامعية وأعضاء هيئة التدريس وسط ابنائهم الطلاب لمتابعة سير العملية التعليمية وتنظيم أجواء احتفالية لاستقبال الطلاب الجدد بمشاركة زملائهم.

جامعة بنها ناصر الجيزاوى البحث العلمي الجامعات والمعاهد وزارة التعليم العالي

مواد متعلقة

محافظ القليوبية يتفقد مدارس بنها فى أول أيام العام الدراسى

استمرار المبادرات الصحية للحفاظ على صحة المواطنين بالقليوبية

شباب القليوبية يحتشدون لتحرير توكيلات ترشيح السيسى

وكيل تعليم القليوبية يوجه بضرورة تفعيل الأنشطة التربوية داخل المدارس

توافد الشباب والسيدات لتحرير توكيلات للرئيس السيسي بالقليوبية

رئيس جامعة بنها يتفقد حالة مصابى حادث طريق الرياح التوفيقي بالمستشفى الجامعي

التصريح بدفن جثامين حادث الطريق الحر بنها - المنصورة

مصرع 6 عمال وإصابة 25 آخرين فى حادث على طريق "بنها - المنصورة"

الأكثر قراءة

وقف حكم الفيديو ومساعده في مباراة ليفربول وتوتنهام

انتهك جسدها أسفل السلم.. المشدد 10 سنوات لمتهم اعتدى على فتاة بالإسكندرية

موعد تأخير الساعة في مصر 2023 وبداية فصل الشتاء 2024

حكاية وطن| الرئيس السيسى يشاهد فيلمًا تسجيليًا عن ملف الإسكان

تشييع جثمان محمد فريد إلى مثواه الأخير

الرئيس السيسى يشهد فعاليات جلسات اليوم الثانى من مؤتمر "حكاية وطن" (بث مباشر)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

مواهب للبيع

وائل لطفي

حكاية وطن يجب أن يكمل ما بدأه

ماجد حبته

حكاية تسع سنوات

إسراء شوقي

نساء مصر.. «حكاية وطن»

الحسين عبدالرازق

من أقوالهم سلط عليهم

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «٨-١٠»

سارة شريف

محاكمة جولدا

ماجد حبته

تحذيرات هيئة الانتخابات

صور

رجعوا التلامذة

الرئيس السيسى يفتتح مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز"

رحمة الله المهداة

محطة تل أبيب

المزيد

"الوطنى الفلسطينى": اعتداءات المستوطنين على الأقصى جزء من الحرب الدينية

الاحتلال الإسرائيلى يقتحم قرى نابلس وجنين.. واعتقالات فى طوباس

مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى فى أنحاء متفرقة بالضفة الغربية