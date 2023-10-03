الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"حكاية وطن".. العدل تواكب التحول الرقمي بمشروعي إقامة الدعوى وتجديد الحبس عن بعد

حكاية وطن
حكاية وطن

كشف كتاب حكاية وطن عن حجم الإنجازات التي حققتها وزارة العدل خلال 9 سنوات في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير منظومة العدالة، واستخدام أحدث الوسائل التقنية في التقاضي والخدمات المقدمة للمواطنين بما يحقق سرعة الإنجاز وحوكمة الإجراءات.

 تداول 86803 دعاوى عبر منظومة التقاضي عن بعد

وتضمن التحول الرقمي لإجراء التقاضي، مشروع التقاضي عن بعد في المحاكم الاقتصادية حيث تم إطلاق النظام في 1 أكتوبر 2021،وتداول عدد 86803 دعوى علي المنظومة، وتم الفصل في 73459 دعوى منها 12817 دعوى عن بعد بالكامل.

 أما مشروع تجديد الحبس عن بعد في التقاضي الجنائي الإلكتروني، فقد تم إطلاق النظام في 18 أكتوبر 2020، وهو مطبق بنسبة 100% بمحاكم الجنح والجنح المستأنفة والجنايات بإجمالي 1408 قاعات بالمحاكم، مربوطة بأقسام الشرطة ومراكز الإصلاح والتأهيل

حكاية وطن وزارة العدل الرئيس عبد الفتاح السيسي تطوير منظومة العدالة التحول الرقمي ل التقاضي عن بعد

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