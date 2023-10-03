"مشروعك بالشرقية" تنفذ 18972 مشروعا بتكلفة تتجاوز 3 مليارات جنيه

أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، بدور القائمين على تنفيذ المشروع القومي للتنمية المجتمعية والمحلية والبشرية " مشروعك " بالمحافظة، وذلك لتوفير 55 ألف و510 فرص عمل لشباب وأبناء المحافظة فى مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية والخدمية بقيمة مالية بلغت 3 مليارات و125 مليون و956 ألف جنيه ، لتنفيذ 18 ألف و972 مشروعا، وذلك منذ انطلاق المبادرة فى 2015 وحتى 3 أكتوبر 2023.

أهمية "مشروعك " في فتح مجالات عمل جديدة لخدمة المواطنين ومحاربة البطالة

وأكد محافظ الشرقية على ضرورة الاهتمام بتشجيع الشباب على التقدم لبرنامج "مشروعك"، وتوفير آليات جاذبة للشباب والعمل على توفير دراسات جدوى لجميع المشروعات، وكذا تبنى وطرح المبادرات الجادة للاستفادة من المشروع وتشجيع الشباب على العمل الحر، مشيرًا إلى أن المحافظة تستهدف زيادة إنجازات برنامج " مشروعك " مما يترتب عليه زيادة عدد فرص العمل لأبناء المحافظة، وأشار المحافظ إلى أهمية برنامج " مشروعك " فى فتح مجالات عمل جديدة لخدمة المواطنين ومحاربة البطالة، ودفع عجلة التنمية بالمحافظة.

من جهته، أوضح العربي الشبراوي مدير "مشروعك" بالمحافظة أن أهم المشروعات التي تم تنفيذها مشروع ( تجارة سيراميك، تجارة مفروشات، مصنع اعلاف – مصنع أسمدة عضوية – مصنع ملابس – صناعات كهربائية – مستلزمات طبية – مصنع لتعبئة الأرز – حظيرة مواشي – تجارة حبوب – ورشة موبيليا.. وغيرها ).

وأضاف مدير مشروعك أن مركز ديرب نجم جاء في المركز الأول، بإجمالي عدد مشروعات تمت الموافقة عليها وصلت إلى ٢٥٩٣ مشروع بقيمة ٣٧٦ مليون و٩٧٤ ألف و٢٠٩ جنيه، يليه في المركز الثاني مركز الزقازيق - حي أول - حي ثان بإجمالي عدد مشروعات تمت الموافقة عليها وصلت إلي ٢٧٣٩ مشروع بقيمة ٣٦٠ مليون و٨٩٦ ألف و٤٠٠جنيه، ويليه في المركز الثالث مركز الحسينية بإجمالي عدد مشروعات تمت الموافقة عليها وصلت إلى ٨٢٣ مشروع بقيمة ٣٤٥ مليون و٧٤٤ ألف جنيه و٢٥٠جنيه.

وجه محافظ الشرقية القيادات التنفيذية بتسهيل إجراءات منح القروض والتيسير على المتقدمين للحصول عليها لتوفير فرص عمل للشباب ودفع عجلة التنمية بالمحافظة.