الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"مشروعك بالشرقية" تنفذ 18972 مشروعا بتكلفة تتجاوز 3 مليارات جنيه

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، بدور القائمين على تنفيذ المشروع القومي للتنمية المجتمعية والمحلية والبشرية " مشروعك " بالمحافظة، وذلك لتوفير 55 ألف و510 فرص عمل لشباب وأبناء المحافظة فى مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية والخدمية بقيمة مالية بلغت 3 مليارات و125 مليون و956 ألف جنيه ، لتنفيذ 18 ألف و972 مشروعا، وذلك منذ انطلاق المبادرة فى 2015 وحتى 3 أكتوبر 2023.

 أهمية "مشروعك " في فتح مجالات عمل جديدة لخدمة المواطنين ومحاربة البطالة

وأكد محافظ الشرقية على ضرورة الاهتمام بتشجيع الشباب على التقدم لبرنامج  "مشروعك"، وتوفير آليات جاذبة للشباب والعمل على توفير دراسات جدوى لجميع المشروعات، وكذا تبنى وطرح المبادرات الجادة للاستفادة من المشروع وتشجيع الشباب على العمل الحر، مشيرًا إلى  أن المحافظة تستهدف زيادة إنجازات برنامج " مشروعك " مما يترتب عليه زيادة عدد فرص العمل لأبناء المحافظة، وأشار المحافظ إلى أهمية برنامج " مشروعك " فى فتح مجالات عمل جديدة لخدمة المواطنين ومحاربة البطالة، ودفع عجلة التنمية بالمحافظة.

 من جهته، أوضح العربي الشبراوي مدير "مشروعك" بالمحافظة أن أهم المشروعات التي تم تنفيذها مشروع ( تجارة سيراميك، تجارة مفروشات، مصنع اعلاف – مصنع أسمدة عضوية – مصنع ملابس – صناعات كهربائية – مستلزمات طبية – مصنع لتعبئة الأرز – حظيرة مواشي – تجارة حبوب – ورشة موبيليا.. وغيرها ).

وأضاف مدير مشروعك أن مركز ديرب نجم جاء في المركز الأول، بإجمالي عدد مشروعات تمت الموافقة عليها وصلت إلى  ٢٥٩٣ مشروع  بقيمة ٣٧٦ مليون و٩٧٤ ألف و٢٠٩ جنيه، يليه في المركز الثاني مركز الزقازيق - حي أول - حي ثان بإجمالي عدد مشروعات تمت الموافقة عليها وصلت إلي ٢٧٣٩ مشروع بقيمة ٣٦٠ مليون و٨٩٦ ألف و٤٠٠جنيه، ويليه في المركز الثالث مركز الحسينية بإجمالي عدد مشروعات تمت الموافقة عليها وصلت إلى ٨٢٣ مشروع بقيمة ٣٤٥ مليون و٧٤٤ ألف جنيه و٢٥٠جنيه.

وجه محافظ الشرقية القيادات التنفيذية بتسهيل إجراءات منح القروض والتيسير على المتقدمين للحصول عليها لتوفير فرص عمل للشباب ودفع عجلة التنمية بالمحافظة.

المشروع القومى للتنمية القطاعات الصناعية والتجارية برنامج مشروعك منح القروض التيسير على المتقدمين توفير فرص عمل

مواد متعلقة

بالطبل والمزمار.. وصول مسيرات مؤيدة للرئيس السيسي بالشرقية

الآلاف يحتشدون أمام مكاتب الشهر العقاري بالشرقية تأييدًا لترشح الرئيس السيسي

اليوم.. انطلاق الحملة القومية لتحصين الأغنام والماعز بالشرقية

دفاع المتهمة بقتل طفلها وأكله بالشرقية: قرار المحكمة رسالة طمأنة لكل بيت مصرى

براءة "سيدة الشرقية" المتهمة بقتل طفلها وأكل لحمه.. وإيداعها دار رعاية نفسية

مسيرة حاشدة لدعم الرئيس السيسي من أمام مكتب شهر عقاري بالشرقية (فيديو)

فعاليات مسابقة جمال الخيل بمهرجان الخيول العربية فى الشرقية (فيديو)

الأكثر قراءة

مصدر يكشف لـ"الدستور" موقف محمد عبدالمنعم من الرحيل عن الأهلى

على رأسهم معلول وفتوح.. رحيل مجانى لـ6 نجوم عن الأهلى والزمالك بعد 90 يومًا

أسماء المرشحين للرئاسة 2024 المحتملين

الوادي الجديد تحتفل بالعيد القومي الـ 64

بخط يده.. وصية "هيكل" على "الوثائقية" لأول مرة

الرئيس السيسى: قانون الإيجار القديم شكل عقبة حقيقية أمام استغلال 2 مليون وحدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد أبوالمحاسن

السيسى والميدان.. حكاية رئيس استجاب لنداء الوطن

د.كريمة الحفناوى

مطالب المرأة المصرية السياسية والاقتصادية والاجتماعية

عبدالوهاب داود

هدف «ليفربول» الملغى يهدد سمعة الدورى الإنجليزى

إبراهيم داود

نجاح سلام.. بالسلامة يا حبيبى

وائل لطفي

ما هذا الكذب الفاجر؟

ماجد حبته

حكاية الـ9 سنوات بالأرقام

لواء.حمدى البطران

أين كنا؟.. وكيف أصبحنا؟

مدحت بشاى

هو من أسقطهم من حسابات الوطن والوطنية

صور

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

بهجة أول أيام العام الدراسي الجديدة في مصر

محطة تل أبيب

المزيد

الرئاسة الفلسطينية تحذر من استمرار اقتحامات المستوطنين القدس تحت حماية الاحتلال

إصابات بالاختناق والرصاص خلال مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال جنوب نابلس

عاجل.. سوريا: هجوم إسرائيلى على مواقع للجيش فى دير الزور