الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"إكسترا نيوز" ترصد تطوير منظومة الأمن الغذائى خلال 9 سنوات

إكسترا نيوز
إكسترا نيوز

رصدت قناة إكسترا نيوز، جهود الدولة في تطوير منظومة الأمن الغذائي خلال 9 سنوات.

وذكرت أنه تم تحويل المنظومة من دعم عيني إلى نقدي مشروط للتأكد من تلقي المستحقين للدعم، وتمت إضافة 568.9 ألف بطاقة جديدة لمحدودي الدخل ليصل عدد المستفيدين إلى 62 مليون مواطن.

وصل الدعم الغذائي إلى 63 مليار جنيه في عام 2023 كما تم تطوير منظومة دعم الخبز ليصل عدد المخابز إلى 31 ألف مخبز مدعم، ويتم إنتاج من 250 إلى 270 مليون رغيف يوميا بسعر ثابت هو 5 قروش للرغيف.

وقالت، إنه وصل إجمالي دعم الخبز في 2021 إلى 91 مليار جنيه يستفيد منه أكثر من 71 مليون مواطن، كما تم العمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح ليصل عدد الصوامع إلى 94 صومعة، وتم تطوير أسطول من سيارات التموين المتنقلة وصل عددها إلى أكثر من 261 سيارة.

وتابعت: "كل هذه التطورات أدت إلى تقدم مصر في مؤشر الأمن الغذائي إلى المركز 77 من أصل 113".

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اكسترا نيوز منظومة الأمن الغذائي دعم الخبز الصوامع

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