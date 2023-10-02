حكاية وطن.. نقلة نوعية وحضارية في مشروعات الجر الكهربائي

حققت مصـر نقلة نوعية وحضارية فــي مجال مشروعات الجر الكهربائي؛ لمواجهة التغيرات المناخية من خلال اســـتراتيجية للتحـــول إلـــى تشـــغيل نظم النقــل الجماعي الأخضر صديق البيئة، وعلى رأسها مشــروع القطــار الكهربائــي الخفيـــف والمونوريـــل، وترصد “الدستور” أبرز المعلومات عنهم خلال السطور المقبلة:

« المونوريل»

يســـهم المشـــروع فـــي تيســـير حركـــة نقـــل المواطنين، ويربط القاهـــرة الكبـــرى بالمـــدن الجديـــدة وعلـــى رأســـها العاصمـــة الادارية الجديـــدة ومدينـــة 6 أكتوبـــر، وبـــدأت الدولـــة فـــي أغســـطس عـــام 2019 التعاقـــد مـــع شـــركات مصريـــة وأجنبيـــة للقيـــام بأعمـــال تصميـــم وإنشـــاء وصيانـــة خطـــي المونوريـــل( العاصمة الإدارية وأكتوبر) وســـتقوم هـــذه الشـــركات أيضـــا بتشـــغيل وإدارة المشـــروع لمـــدة ثالثيـــن عامـــا مـــن تاريـــخ تنفيـــذ المشـــروع، وينقســـم إلـــى خطيـــن:

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1_ خـط مونوريـل العاصمة الادارية

بـدأ تنفيـذه فـي أغسـطس عـام 2019 بتكلفـة 44 مليار جنيـه ويهدف إلى ربط إقليم القاهرة الكبـرى بالمناطق العمرانية الجديـدة مثـل( القاهـرة الجديـدة- العاصمـة الادارية ) مـا يسـهم فـي تيسـير حركـة نقـل الموظفيـن مـن القاهـرة إلـى العاصمـة الادارية خلال 60 دقيقـة فقـط، ويسـتهدف هـذا المشـروع نقـل 450 ألـف راكـب يوميـا، وبلغـت نسـبة تنفيـذ الاعمال الاجمالية فـي مونوريـل العاصمـة االادارية أكثـر مـن 70.%



2_ خـط مونوريـل 6 أكتوبـر

يتـم العمـل عليـه منـذ ينايـر2020،وبتكلـــــفة تقريبيـة 5.32 مليـار جنيـه، ويهـدف إلـى ربـط مدينـة 6 أكتوبـر والشـيخ زايـد بالقاهـرة والجيـزة، وتبلـغ الطاقـة االسـتيعابية لهـذا الخـط 300 ألـف راكـب يوميـا.

_ القطار الكهربائي الخفيف LRT

وبعد أول قطار خفيف في مصر، وهو نموذج متطور لخط الترام السـابق لكن يتم تشـغيله بواسـطة قـوة الجـر الكهربائـي بـدًالا مـن الديـزل أو الوقـود، وقـد تـم إنشـاؤه كامتـداد لخط المتـرو الثالـث، ويمـر بمحافظـات القاهـرة والقليوبيـة والشـرقية، ويهدف إلى تبـادل خدمة

نقـل الـركاب مـع الخـط الثالث للمترو فـي محطة عدلي منصـور مع المونوريـل، ويربط بين شـبكة خطـوط متـرو األنفـاق مـع القطـار الكهربائـي لخدمـة المـدن الجديـدة علـى طريـق القاهـرة – الاسـماعيلية الصحـراوي، مما يسـهم في زيـادة المجتمعـات العمرانية.

وتـــم البـــدء فـــي تنفيـــذه فـــي عـــام 2019،بتكلفـــة تصـــل إلـــى 7.41 مليـــار جنيـــه، ويمتــد الخــط بطــول 103 كــم بعــدد 19 محطــة، وتــم افتتــاح المرحلتيــن الاولى والثانيــة وتم تنفيـــذ المرحلـــة الثالثـــة فـــي يوليـــو 2022 بطـــول 70 كيلومتـــرا، بعـــدد 12 محطـــة.