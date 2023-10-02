الإثنين 02 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أستاذ هندسة الطرق: شبكة النقل والمواصلات تدعم مشروعات التنمية المستدامة

الطرق الجديدة
الطرق الجديدة

‏قال الدكتور حسن مهدي، أستاذ هندسة الطرق بجامعة عين شمس، إن المواطنين لمسوا التطوير الكبير الذي حدث في شبكة النقل والمواصلات، ودورها الهام في دعم مشروعات التنمية المستدامة، ودون التطوير الذي حدث في شبكة النقل والمواصلات والطرق ‏ ما كنا استطعنا عمل مشروعات تنمية حقيقية.

وأضاف مهدي، خلال حوار له على فضائية" dmc"، أن تطوير شبكة الطرق والمواصلات  لها تأثير على المدن العمرانية الجديدة التي يجري إنشاؤها على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى مشاريع الاستصلاح الزراعي، مثل الدلتا الجديدة وتوشكى والعوينات والمليون ونصف فدان، ولإنشاء المصانع لابد أن يكون لدينا شبكات مرافق وبنية أساسية وشبكات الطرق جيدة. 

كيف أسهمت شبكة الطرق والكبارى فى تحقيق التنمية بكل محافظات مصر؟

وأشار أستاذ هندسة الطرق إلى أنه قبل عام 2014 كانت تقدم لـ شبكة الطرق حلول مسكنة لا ترقى إلى الحلول المتكاملة، كما أنها كانت تؤجل المشكلات ولا تحلها جذريا، لكن الدولة أخذت على عاتقها توفير بنية أساسية جيدة، لمواكبة طموح الدولة في مشروعات التنمية. 

شبكة النقل والمواصلات الطرق والكباري محافظات مصر المدن العمرانية شبكة النقل التنمية المستدام مشروعات

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