"الفيدرالي للشركات الصغيرة والمتوسطة": مصر سوق نمو ذات إمكانات هائلة

قالت رادميلا لابوس، الممثل الرسمي للاتحاد الاقتصادي الفيدرالي للشركات الصغيرة والمتوسطة، إن أفريقيا، وخاصةً مصر، هي سوق نمو ذات إمكانات هائلة، ومن المتوقع أن يتجاوز النشاط هنا نظيره في القارة الأوروبية بأكملها، ومع ذلك، فإن الطريق إلى التنمية المستدامة يعتمد بشكل حاسم على التجارة والاستثمار.

جاء ذلك خلال مشاركتها في المعرض الدولي لتكنولوجيا المياه ومعالجة المخلفات (إكسبو تك 2023) ويستمر لمدة ثلاثة أيام.

وأوضحت، أن المياه الآمنة والنظيفة، هي حق أساسي من حقوق الإنسان، وتوفير المياه للمواطنين يجب أن يكون الأولوية القصوى في كل دولة على مستوى العالم، بما يتجاوز أي أجندة أخرى.

وأرفدت رادميلا، أن ألمانيا، تشتهر بالتقنيات المبتكرة والفعالة من حيث التكلفة، مؤكدةً أنه يمكن لمصر أن تستفيد بشكل كبير من هذه الموارد لمعالجة التحديات التي تواجهها في مجال المياه، ومياه الصرف الصحي، وإدارة المخلفات.

جدير بالذكرُ، أن المعرض الدولي لتكنولوجيا المياه ومعالجة المخلفات إكسبو 2023 يستمر لمدة ثلاثة أيام، وبمشاركة وزارات: الإسكان والمرافق، التعاون الدولى، البيئة، الشباب والرياضة، الإنتاج الحربى.

ويشارك في المعرض العديد من المنظمات الوطنية والدولية، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: السفارة الألمانية في القاهرة، GIZ، الشراكة الألمانية للمياه (GWP، شراكة إعادة التدوير الألمانية (GRP)، BVWM، والهيئة العربية للتنمية الصناعية والتعدين وممثلي الهيئات والمنظمات والمحلية العاملة فى مجال المياه والصرف الصحى وتحليه المياه واداره المخلفات فى جمهوريه مصر العربية بالإضافة الي أكثر من 40 شركة ألمانية.

جاء ذلك بحضور الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الاساسية، والمهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، والدكتور صلاح بيومى نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، واللواء عاصم شكر نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، والدكتور محمد حسن رئيس الجهاز التنظيمى لمياه الشرب والصرف الصحى، واللواء ايهاب خضر رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى.