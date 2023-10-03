حزب مصر الحديثة يُعلن دعمه الكامل للرئيس السيسى فى انتخابات 2024

أعلن حزب مصر الحديثة، اليوم، عن دعمه الكامل للرئيس عبد الفتاح السيسي في انتخابات الرئاسة، المقرر إجراؤها في عام 2024.

جاء ذلك في بيان صادر عن الحزب، أعرب فيه عن اعتزازه وتقديره وامتنانه لقرار الرئيس السيسي بالإعلان عن ترشحه للانتخابات.

وشدد الحزب على دعمه الكامل للرئيس السيسي في مواصلة مسيرة الإصلاح والتنمية التي شهدتها مصر في السنوات الماضية، والتي أسهمت في تعزيز مكانة مصر إقليميًا ودوليًا.

وأكد الحزب التزامه بالمشاركة الفاعلة في العملية الانتخابية، والعمل على تحفيز الناخبين على المشاركة بكثافة، ليكونوا شركاء في صنع مستقبل مصر الزاهر.