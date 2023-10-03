الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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سياسي

حزب الحرية المصرى يشكر الرئيس السيسى على ترشحه لفترة رئاسية جديدة

ممدوح محمد محمود
ممدوح محمد محمود

أعرب حزب الحرية المصري اليوم الثلاثاء عن خالص شكره وتقديره لتلبية الرئيس عبد الفتاح السيسي لنداء جموع الشعب المصري، واستجابته لإرادة الجماهير التي خرجت في جميع ميادين مصر لمطالبته بالترشح لفترة رئاسية جديدة.

لاستمرار الإنجازات غير المسبوقة

وقال ممدوح محمد محمود، رئيس حزب الحرية المصري، إن إعلان ترشح الرئيس السيسي، تأكيد على استمرار الإنجازات غير المسبوقة التي تحققت منذ توليه المسئولية عام 2014، مؤكدا أن المرحلة القادمة تتطلب قيادة تتسم برؤية سياسية قادرة على تحقيق حاضر ومستقبل أفضل للشعب المصرى، وترسيخ قواعد وأهداف الجمهورية الجديدة.

وأضاف محمود أن حزب الحرية المصري وقواعده الحزبية وهيئته العليا وقياداته فى كل أنحاء الجمهورية يقفون صفا واحدا صلبا خلف سيادته للعبور بمصر إلى المستقبل نحو جمهورية جديدة تتخطى الصعاب وتتجاوز التحديات بقيادة رئيسنا الوطنى الذى أنقذ مصر من طيور الظلام ونعلم أنه سيعبر بنا نحو الرخاء نحو مصر جديدة متقدمة مستقرة شامخة.

وتعهد حزب الحرية المصري بالعمل على تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي فى ختام مؤتمر "حكاية وطن" بأن تكون هذه الانتخابات مقدمة لحياة سياسية حيوية وتعددية من خلال إثراء العملية الانتخابية وتحقيق مشاركة شعبية واسعة، حتى يخرج هذا الاستحقاق التاريخي بصورة تليق بالمصريين شعبًا.. ودولة.

حزب الحرية المصري الرئيس عبد الفتاح السيسي الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 ترشيح السيسي لفترة رئاسية جديدة

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