الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

الرئيس العام للرهنبة الكرملية في العالم يعين مستشارين جدد للكرمل بمصر

كنيسة
كنيسة

عين الأب ميجيل ماركيز الرئيس العام للرهنبة الكرملية في العالم، مستشارين جدد للكرمل بمصر، لمعاونة الأب أنطونيوس إسكندر، المفوض العام للرهبنة الكرملية بمصر في إدارة شؤون الرهبنة.

وعين الرئيس العام للرهبنة الأب زكريا حربي، كمستشار أول الرهبنة، والأب مخول فرحا، كمستشار ثانٍ للرهبنة.

وكان قد تم تعيين الأب أنطونيوس إسكندر، مفوضًا عامًّا للرهبنة الكرمليّة بمصر، خلفًا للأب مخول فرحا.

من هو؟

 

ولد الأب أنطونيوس في محافظة المنيا 21/ 10/ 1967م. 
التحق بالرهبنة الكرمليّة في بازيليك سانت تريزا بشبرا يوم 23/ 12/ 1993. وسافر إلى لبنان في 24/ 6/ 1994. وابرز النذور البسيطة يوم 14/ 9/ 1995.

ثم حصل على ليسانس في الفلسفة واللاهوت عام 1998، وأبرز نذوره الاحتفاليّة يوم 15/ 8/ 2001. وسيم كاهنًا يوم 15/ 8/ 2003.

- حصل على ماجستير في لاهوت الحياة المكرسة من جامعة سان جيوفاني اللاترانو عام 2004.

- عُين رئيس دير القديسة تريزا الآفيليّة بالمعادي من 2005 إلى 2010.
- مسؤول لجنة الشباب في الكنيسة اللاتينية في عهد مثلث الرحمات المطران عادل زكي مطران اللاتين بمصر من 2010- 2014.

- مستشار أول لمفوضية مصر 15. 9. 2010 ونائب ريس دير سانت تريزا بشبرا.

- مستشار ثالث لمفوضية الأراضي المقدسة ومصر 2008- 2011.

- رئيس دير القديسة ترزا الآفيليّة بالمعادي 2013- 2015.
- رئيس دير سانت تريزا شبرا ومسؤول البازيليك 15. 10. 2014.

- مستشار أول لمفوضية مصر من 2017- 2020.

- مستشار ثان لمفوضية مصر 11 ديسمبر 2020 إلى 2023.

- رئيس دير سيدة الكرمل، وحضانة سانت تريزا بالاسكندرية 2017 إلى 2020.

وتستعد الكنيسة الكاثوليكية بمصر لبدء صوم الميلاد المجيد لعام 2023 وينتهي في عيد الميلاد المجيد.

الأب ميجيل ماركيز الرئيس العام للرهنبة الكرملية في العالم مستشارين جدد للكرمل بمصر أنطونيوس إسكندر المفوض العام للرهبنة الكرملية بمصر شؤون الرهبنة

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