جمعية الشباب الكاثوليكي تنظم مؤتمرا للشباب الجامعي والخريجين

نظمت جمعية الشباب الكاثوليكي المصري، مؤتمرها للشباب الجامعي، والخريجين، وذلك ببيت سانت ماريا، التابع لراهبات الراعي الصالح، ببورسعيد، تحت شعار "آسفين على الإزعاج".

دار المؤتمر حول "صار الله إنسانًا ليصير الإنسان إلهًا"، بالإضافة إلى معنى الحياة، وكيف نضيف معنى لحياتنا؟، بمشاركة شباب كنائس الإيبارشية البطريركية، وإيبارشيات الإسماعيلية، والقوصية، والمنيا.

أبرز المشاركين في المؤتمر

شارك في المؤتمر الأب جوفاني قاصد، الراعي المساعد بكاتدرائية القديس مار مرقس الرسول، بالإسماعيلية، وشيرين لويس، الأخصائية التربوية، التي قامت بإلقاء إحدى محاضرات المؤتمر.

تضمن المؤتمر أيضًالفقرات التأملات الكتابية في الكتاب المقدس، والطبيعة، السهرات الروحية، وحفلة السمر، كما أقيمت صلاة القداس الإلهي، لأجل راحة نفس مثلث، الرحمات، نيافة الأنبا كيرلس وليم، تقديرًا لخدماته للكنيسة، ومحبته للجمعية، ودوره في تشجيع جميع الأنشطة الرسولية.

في نهاية المؤتمر، قام المشاركون بعمل محبة من خلال تجهيز، وتوزيع وجبات طعام، لمن ليس لهم مآوى، كما زاروا بعض المرضى، بمستشفى الدليفراند، واختتم المؤتمر بزيارة أشهر معالم مدينة بورسعيد.

تعيين الأب أنطونيوس إسكندر مفوضًا عامًّا للرهبنة الكرمليّة بمصر

وعلى صعيد آخر، تم تعيين الأب أنطونيوس إسكندر، مفوضًا عامًّا للرهبنة الكرمليّة بمصر، خلفًا للأب مخول فرحا.

ولد الأب أنطونيوس في محافظة المنيا 21/ 10/ 1967م، و

التحق بالرهبنة الكرمليّة في بازيليك سانت تريزا بشبرا يوم 23/ 12/ 1993. وسافر إلى لبنان في 24/ 6/ 1994. وابرز النذور البسيطة يوم 14/ 9/ 1995.

ثم حصل على ليسانس في الفلسفة واللاهوت عام 1998، وأبرز نذوره الاحتفاليّة يوم 15/ 8/ 2001. وسيم كاهنًا يوم 15/ 8/ 2003، وحصل على ماجستير في لاهوت الحياة المكرسة من جامعة سان جيوفاني اللاترانو عام 2004.

عُين رئيس دير القديسة تريزا الآفيليّة بالمعادي من 2005 إلى 2010، ومسؤول لجنة الشباب في الكنيسة اللاتينية في عهد مثلث الرحمات المطران عادل زكي مطران اللاتين بمصر من 2010- 2014.