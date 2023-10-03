مَن هو المستشار محمود فوزي رئيس "حملة السيسي" الانتخابية؟ (بروفايل)

كلف الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية المرشح لفترة رئاسية جديدة، المستشار محمود فوزي، برئاسة حملته الانتخابية في انتخابات رئاسة الجمهورية، وأن يكون ممثله القانوني بها.

المستشار محمود فوزي، مشهود له بالكفاءة والخبرة والأداء المتميز في كافة المناصب التي تولاها وخاصة خلال عمله أمينا عاما لمجلس النواب ومستشار لرئيس المجلس، وأيضا خلال توليه أمانة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

كما لاقى دور “فوزي” خلال مهمة رئاسة الأمانة الفنية للحوار الوطني، العديد من الإشادات خاصة مع التنظيم الجيد للجلسات ناهيك عن مداخلاته خلال المناقشات التي اتسمت بالخبرة القانونية والمعلومات الحاضرة رغم تنوع النقاشات، وكان لذلك دورا كبيرا في إثراء المناقشات وتوضيح العديد من النقاط القانونية الهامة.

من هو المستشار محمود فوزي.

المستشار محمود فوزي، الذي كان يشغل منصب الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وتم اختياره كذلك لرئاسة الأمانة الفنية للحوار الوطني، يمتلك خبرة قانونية كبيرة تزيد على العقدين، كما تقلد عديد من المناصب الهامة التي كان لها تأثيرًا كبيرًا في البنية التشريعية والقانونية العامة والخاصة.

حيث شغل "فوزي" منذ 2001 حتى أمس، منصب نائب رئيس مجلس الدولة وعمل في جميع أقسام مجلس الدولة القضائية والاستشارية والتشريعية، واستقال من المنصب أمس، تمهيدا للمهمة الجديدة.

كما تولى "فوزي"، العديد من المناصب الهامة منها: الأمين العام لمجلس النواب سابقًا، ومستشارًا قانونيًا لرئيس مجلس النواب طوال الفصل التشريعي الأول "2016- 2020"، ومستشارًا قانونيًا لوزير الاستثمار والتعاون الدولي، ومستشارًا قانونيًا لوزير التجارة والصناعة، ومستشارًا قانونيًا لوزارة المالية لشئون المشاركة مع القطاع الخاص؛ ومستشارًا قانونيًا لوزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب، ومستشارًا قانونيًا لوزير الشئون القانونية مجلس النواب، ومستشارًا قانونيًا لمحافظ الشرقية.

كما انضم لعضوية عدد من اللجان القومية لصياغة مجموعة من القوانين واللوائح ذات الأهمية، يأتي على رأسها: معاونة الأمانة الفنية للجنة الخبراء الدستوريين العشرة التي ساهمت في وضع مشروع الدستور 2014، وعضو الأمانة الفنية ومتحدثًا رسميًا باسم اللجنة القومية التي وضعت مشروعات قوانين مباشرة الحقوق السياسة ومجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية برئاسة وزير شئون مجلس النواب، وعضو الأمانة الفنية للجنة العليا للإصلاح التشريعي برئاسة رئيس مجلس الوزراء – لجنة الأمن القومي، ورئيس الأمانة الفنية للجنة العليا للإشراف على مشروعات المشاركة بين القطاعين العام والخاص.

حصل المستشار محمود فوزي، على ليسانس الحقوق عام 2000، كما حصل على ماجستير القانون "القانون الخاص والقانون العام" 2001 - 2002، وماجيستير في القانون الدولي والمقارن من كلية القانون بجامعة إنديانا في الولايات المتحدة الأمريكية "ICL" عام 2009.