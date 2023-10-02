عقب تكليفه برئاسة حملة السيسى الانتخابية.. محمود فوزى: "ثقة غالية"

عبر المستشار محمود فوزى، عن تقديره واعتزازه بتكليفه برئاسة الحملة الانتخابية للرئيس عبدالفتاح السيسي في انتخابات رئاسة الجمهورية لعام ٢٠٢٤، وأن يكون الممثل القانوني بها.

وقال فوزي في منشور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: أدعو الله عز وجل بالتوفيق للقيام بهذا التكليف الدقيق، وأشكر الرئيس على هذه الثقة الغالية.

وأكد أن إدراكي لحجم التضحيات العظيمة، وقناعتي بالجهود المخلصة الصادقة التي بذلها الرئيس منذ عام ٢٠١٤ وحتى اليوم، فضلًا عن التنمية الشاملة الحقيقية والفعلية التي شهدتها البلاد قطاعيًا وجغرافيًا، والثقة الكبيرة والأمل في مستقبل أفضل كانت كلها سببًا أساسيًا وراء هذا الشعور.

وتابع فوزي: لا يفوتني في هذا المقام أن أتذكر سنوات خدمتي في مجلس الدولة والتي تعلمت فيها على مدار سنواتٍ طوال من أساتذة عظام وأجلاء التقاليد القضائية، وتشربت منهم العلم القانوني في أصوله السليمة، وأحببت من خلالهم روح العدالة والإنصاف، وتدربت فيها على كيفية الوصول إلى التوازن الدقيق والصعب بين المصلحة العامة التي هي هدف كل إجراء وقرار إداري، والمصلحة الخاصة التي ينادي بها الخصوم والمعروضة حالاتهم في قضاياهم ومسائلهم، فحرصت خلال ذلك كله أن أؤدي واجبي بالأمانة والصدق، فلأساتذتي وزملائي صادق الود وعظيم الامتنان.

واختتم تعليقه قائلا: أعود وأشكر الرئيس على ثقته الغالية والثمينة، وأدعو الله أن يوفقه لما فيه صالح مصر والمصريين.



وسبق أن كلف الرئيس عبدالفتاح السيسى، المستشار محمود فوزى، برئاسة حملته الانتخابية في انتخابات رئاسة الجمهورية لعام 2024، وأن يكون ممثله القانوني بها.



وجاء فى نص رسالة الرئيس السيسى: "شعب مصر العظيم.. بناءً على ما أعلنته خلال الجلسة الختامية لمؤتمر "حكاية وطن" بالاضطلاع بمسؤوليتي الوطنية تلبية لندائكم لاستكمال الحلم، وامتدادًا لسعْينا المشترك من أجل مصر، وما عقدت عليه العزم بالترشح لمنصب رئيس الجمهورية، فقد كلّفت السيد المستشار محمود فوزي، برئاسة حملتي الانتخابية في انتخابات رئاسة الجمهورية لعام 2024، وأن يكون ممثلي القانوني بها والله ولي التوفيق تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر".