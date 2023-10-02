الإثنين 02 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

أول تعليق من المستشار محمود فوزي المسئول الجديد عن الحملة الانتخابية للسيسى

المستشار محمود فوزي
المستشار محمود فوزي

قال المستشار محمود فوزي، مسئول الحملة الانتخابية للرئيس السيسي، إن تكليف الرئيس شرف كبير ومهمة ثقيلة ودقيقة وسنكون حريصين على إنجازها بأدق المعايير، مؤكدًا أننا نتعامل مع رئيس تاريخي له بصماته وإنجازاته.

أضاف فوزي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc"، مع الإعلامي أسامة كمال، المذاع عبر فضائية dmc: "أزعم أن الرئيس لن يحتاج المجهود، لكن مجرد التنظيم ولن أقوم به لوحدي والكثير من التفاصيل سنعكف عليها وندعو الله أن يوفقنا أن نكون قدر المسئولية ونعاهد الله أن نبذل المجهود ونؤديها على حقها".

وتابع "أشرف أن أكون الممثل القانوني لحملة الرئيس ورئيس الحملة وسأعبر عن مصالحها بكل ما أوتيت من قوة، والرئيس دعا المصريين للمشاركة في الانتخابات، وسنتبع القانون والدستور وتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات بأعلى دقة ممكنة، والمنافسة وقتها ستكون شريفة والانتخابات تعددية وتنافسية وربنا يوفق الجميع". 

نتعلم الأخلاقيات من الرئيس نفسه

وأكد احترامه للجميع وأن حق الترشح مكفول للجميع والأخلاقيات حاكمة، وأنه يتعلم هذه الأخلاقيات من الرئيس نفسه وطوال هذه السنوات أبدى خلقًا رفيعًا في كل المناسبات وملتزمين بالأخلاقيات والأمانة العامة.

أشار أن أول خطوة للحملة هى تدشين صفحات على منصات التواصل، وأن يكون عليها تواصل فعّال لحق المواطنين في معرفة كل التفاصيل.

المستشار محمود فوزي للرئيس عبدالفتاح السيسي مسئول الحملة الانتخابية الهيئة الوطنية للانتخابات الأخلاقيات أول خطوة

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