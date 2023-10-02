الرئيس السيسي يعلن تعيين المستشار محمود فوزي رئيسًا لحملته الانتخابية

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعيين المستشار محمود فوزي، رئيسًا للحملة الانتخابية والمستشار القانوني لها، في الانتخابات الرئاسية المقبلة 2024.

وقال في تدوينة عبر “فيس بوك”:

شعب مصر العظيم..

بناءً على ما أعلنته خلال الجلسة الختامية لمؤتمر "حكاية وطن"بالاضطلاع بمسؤوليتي الوطنية تلبية لندائكم لاستكمال الحلم، وامتدادًا لسعْينا المشترك من أجل مصر، وما عقدت عليه العزم بالترشح لمنصب رئيس الجمهورية.

فقد كلّفت السيد المستشار/ محمود فوزي، برئاسة حملتي الإنتخابية في انتخابات رئاسة الجمهورية لعام ٢٠٢٤، وأن يكون ممثلي القانوني بها…. والله ولي التوفيق

تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر