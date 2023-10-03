أكاديمية الشرطة تنظم ندوة تثقيفية عن المولد النبوي

نظمت أكاديمية الشرطة "كلية الدراسات العليا" ندوة تثقيفية للضباط والأفراد والعاملين المدنيين والمجندين بالكلية، بحضور فضيلة الدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية، وذلك بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف.

وقد تناولت الندوة التطرق إلى السيرة النبوية الشريفة وحياة الرسول (صلى الله عليه وسلم) والقيم الدينية السمحة (الصدق، الأمانة، الأخلاق، العدل، الرحمة، العطاء الصادق، الوفاء، الإخلاص والتفانى فى العمل)، كما تضمنت الندوة الحديث عن سمو ونعمة رسالة الأمن لتحقيق الطمأنينة والأمان للمجتمع والوطن والحفاظ على مقومات الأمن والاستقرار.

المفتي يشيد بتضحيات وجهود رجال الشرطة وأدائهم الوطني

كما أشاد مفتي الجمهورية بتضحيات وجهود رجال الشرطة وأدائهم الوطنى الفاعل التى قدموها لتحقيق الأمن والإستقرار للبلاد، كما أكد على أهمية دور رجال الشرطة فى تحقيق الأمن للوطن والمواطنين بإعتبارها رسالة سامية، وأشار إلى ذكر نعمة الأمن فى العديد من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة، فضلًا عن أهمية ترسيخ القيم والمبادئ الدينية السمحة، وتعظيم روح الولاء والانتماء ورفع الروح المعنوية.

وقد لاقت فعاليات الندوة استحسان وإشادة من الحضور مع موضوعات الندوة من خلال أسئلتهم واستفساراتهم ،التي تؤكد وعيهم وحرصهم على تدعيم دورهم فى حماية أمن وطنهم.