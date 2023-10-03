الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"فنون جميلة الإسكندرية" تنظم معرضا فنيا احتفالا بالذكرى الـ50 لنصر أكتوبر

معرض كلية الفنون
معرض كلية الفنون الجميلة بجامعة الإسكندرية

نظمت كلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية، أمس معرضًا فنيًا لمجموعة من الأعمال الفنية عن حرب أكتوبر، وصممها أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالكلية، وذلك ضمن أنشطة قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية.

يأتي تنظيم المعرض تزامنًا مع احتفالات جامعة الإسكندرية بالذكرى الـ50 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، وذلك بحضور الدكتورة دينا مندور عميد الكلية، والدكتور محمد كشك، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والفنانين التشكيلين والطلاب، وتحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية.

تنوع الأعمال الفنية بمعرض انتصارات أكتوبر 

وأشارت الدكتورة دينا مندور،  إلى أن المعرض يتضمن مجموعة مختارة من الأعمال الفنية المختارة عن نصر السادس من أكتوبر، لافتة أن الأعمال الفنية تتنوع ما بين فن الرسم وفن التصوير والكولاج وفن الفسيفساء، ومشروعات تخصصية في التصميم الداخلي واللوحات، فضلًا عن التصاميم المعاصرة والاستلهام في العمارة الداخلية والمستوحاة من انتصارات حرب أكتوبر، والتوازن البيئي في تصميم الخدمات العامة بمدينة الإسكندرية، بالإضافة إلى مجموعة من أعمال الجرافيك وفن النحت عن حرب أكتوبر.

إصدار كتيب لتوثيق الأعمال الفنية

فيما أكد الدكتور محمد كشك،  أن كلية الفنون الجميلة بصدد إصدار كتيب لتوثيق الأعمال الفنية التي صممت خصيصًا عن انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، فضلًا عن عقد مسابقة ثقافية عن الإنشاد الوطني والرسم والتصوير والشعر والنصوص الأدبية والقصة القصيرة المصورة والعزف والتأليف الموسيقى والكتابة الصحفية.

وأضاف أنه سيتم بالتزامن مع احتفالات الكلية بذكرى انتصار اكتوبر وفي إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة"، ستبدأ كلية الفنون الجميلة في تنظيم فاعلية عن الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي والأورام السرطانية وأمراض الضغط والسكر والتطعيم ضد كوفيد 19، وذلك في الفترة من 4:3 اكتوبر الحالي بمقر الوحدة العلاجية بمبنى الكلية الرئيسي والوحدة العلاجية بمبنى قسم الديكور.

معرض كلية الفنون الجميلة بجامعة الإسكندرية
معرض كلية الفنون الجميلة بجامعة الإسكندرية
معرض كلية الفنون الجميلة بجامعة الإسكندرية
معرض كلية الفنون الجميلة بجامعة الإسكندرية
معرض كلية الفنون الجميلة بجامعة الإسكندرية
معرض كلية الفنون الجميلة بجامعة الإسكندرية
معرض كلية الفنون الجميلة بجامعة الإسكندرية
معرض كلية الفنون الجميلة بجامعة الإسكندرية
معرض كلية الفنون الجميلة بجامعة الإسكندرية
معرض كلية الفنون الجميلة بجامعة الإسكندرية
معرض كلية الفنون الجميلة بجامعة الإسكندرية
معرض كلية الفنون الجميلة بجامعة الإسكندرية
كلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية حرب اكتوبر الأعمال الفنية الذكري ال 50 لانتصارات حرب أكتوبر

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