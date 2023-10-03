"حدث فى 3 أكتوبر 1973".. "الوثائقية "تستعرض أبرز الأحداث قبل أيام من الحرب

استعرضت القناة الوثائقية ضمن فقرة "حدث في 1973" على شاشتها، تقريرا يكشف الأحداث التي شهدها يوم 3 أكتوبر 1973، قالت فيه إن ساعة الحسم اقتربت وقبل الحرب بثلاثة أيام الصحف المصرية توجه الأنظار بعيدًا إلي عواصم العالم ضمن خطتها.

واستعرض التقرير أبرز تلك الأخبار، وهي من جريدة الجمهورية وجاء تحت عنوان" حديث خطير "للجمهورية" مع شاه إيران رضا بهلوى .."الشاه ينصح أمريكا بسياسة متوازنة في الشرق الأوسط ، وأيضًا انتشار أخبا عن جولات المسئولين رفيع المستوى من المصرين في عواصم دول عربية وأجنبية.

استعراض الوضع الداخلى فى 3 أكتوبر 1973

كما استعرض التقرير، الوضع الداخلي في مصر ذلك الوقت حيث انتشر بالجرائد المصرية خبر سحب الرئيس السادات قضية طلبة جامعة عين شمس وتأجيلها إلى أجل غير مسمى، وكان الغرب لا يدرك ماذا يحدث هل هذا تسكين للأوضاع والاحتقان الداخلي أم تشتت للانتباه خاصة لأن الصحف المصرية لا تنشر أخبار عن الحرب وكانت تبرز أخبار الفن الساطعة والرياضة.

يذكر أن القناة الوثائقية تعرض سلاسل وثائقية مختلفة عن حرب أكتوبر المجيدة، ولعل أولها السلسلة الوثائقية "1973"، التى بدأ عرضها منذ يوم 15 سبتمبر ، وسوف يستمر العرض على مدار 45 يوما حتى يوم 31 أكتوبر المقبل.

وتوثق السلسلة كل ما كان يدور فى المجتمع المصرى من أخبار سياسية واجتماعية وفنية ورياضية قبل نصف القرن، راصدة المظاهر العامة لخطة الخداع الاستراتيجى فى الأيام السابقة على اندلاع المعركة، كذلك توثق يوميات الحرب على الجبهة منذ لحظة العبور وحتى وقف إطلاق النار، والتحركات السياسية والدبلوماسية عربيا ودوليا خلال الفترة المذكورة.