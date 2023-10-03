دوري المحترفين.. الاتصالات يواجه الجمهورية شبين ولافيينا يستضيف التعدين وراية يصطدم بوادي دجلة

يحل فريق الجمهورية شبين ضيفا على الاتصالات، ويستضيف لافيينا فريق النصر للتعدين ويصطدم فريق راية بوادي دجلة ،في الرابعة عصر اليوم في الأسبوع الثاني لمسابقة دوري المحترفين .

مباراتان من الثلاثة طرفى كل منهما فريق حقق الفوز والأخر نال الهزيمة في الأسبوع الأول والمباراة الثالثة تجمع فريقين فشلا في الانتصار بالأسبوع الأول وبالتالي الطموحات مختلفة بين مواصلة الانتصارات وتصحيح الأوضاع.

الاتصالات يستضيف الجمهورية شبين

في ستاد السلام بالقاهرة يحل الجمهورية شبين بقيادة عصام شعبان ضيفا على فريق الاتصالات بقيادة جمعة مشهور في مواجهة قوية يسعى خلالها الاتصالات لتحقيق فوزه الثاني والوصول للنقطة السادسة، بعد فوزه في الجولة الأولى على دكرنس بملعبه 3-1 بينما يسعى الجمهورية شبين لتعويض هزيمته بملعبه أمام طنطا بهدف دون رد.

يدير المباراة محمد عبد العزيز، ويساعده محمد مصطفى إسماعيل، وعلاء علي السروي، ومعهم أحمد عبد السميع حكما رابعا .

الاتصالات هزم دكرنس في الأسبوع الأول

لافيينا يواجه النصر للتعدين

وفي ملعب الأسيوطي يستضيف فريق لافيينا بقيادة أحمد عيد عبد الملك فريق النصر للتعدين بقيادة حسن عبد المنعم ويسعى لافيينا لتحقيق أول انتصاراته، بعدما أهدر الفوز في الأسبوع الأول وتعادل بدون أهداف مع السكة الحديد، الذي لعب بعشرة لاعبين في الشوط الثاني بعد طرد لاعبه سيلا .

في المقابل يسعى النصر للتعدين لتعويض هزيمته في الأسبوع الأول، أمام بترول أسيوط 1-3 والعودة بنتيجة إيجابية خاصة أن المباراة ليست سهلة .

أحمد عيد المدير الفني لفريق لافيينا اختار 20 لاعبا في قائمة المباراة وهم :كاميني وزياد عسكر ومحمد جبيس ومحمد مزيكا وخالد شيفو ومحمود الحلواني وأحمد سعد وعبد الرحمن عبودة ومارسيلو وعمر بركات وأحمد سكولز وعبد الرحمن أسامة وهشام نيمار وعبد العزيز زيزو ويوسف فهيد ومحمد عبد الشافي " عسلية " وأتيكور أوين والمعتصم شيكا وحازم أبوسنة وأحمد سالم .

يدير المباراة محمد إبراهيم الدسوقي ويساعده عادل ماهر وأسامة هشام ومعهم عماد عطا حكما رابعا.

فريق النصر للتعدين

راية في مهمة تصحيح الأوضاع أمام دجلة

وفي ملعب حرس الحدود بالإسكندرية يلتقي فريقا راية بقيادة حسام عبد العال، ووادي دجلة بقيادة الكرواتي إيجور توليتش في مباراة قوية يسعى خلالها فريق راية لتعويض هزيمته في الأسبوع الأول أمام طنطا، بينما يبحث وادي دجلة عن الانتصار الثاني بعد فوزه على مصر المقاصة 2-1 في الأسبوع الأول.

يدير المباراة محمد عبد الحافظ، ويساعده منصور حسن، وأحمد طارق منير، ومعهم محمد السيد سليمان حكما رابعا .