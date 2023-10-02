دوري المحترفين.. السكة الحديد يواجه المقاصة ودكرنس في ضيافة مكادي

يحل فريق السكة الحديد بقيادة أمير عزمي مجاهد، ضيفا على مصر المقاصة بقيادة طارق حجاج، فيما يستضيف مكادي فريق دكرنس في الرابعة عصر اليوم في الأسبوع الثاني لمسابقة دوري المحترفين .

وستكون المواجهة في ملعب الأسيوطي بين مصر المقاصة والسكة الحديد، الذي يملك نقطة واحدة بتعادله مع لافيينا بدون أهداف في الأسبوع الأول في حين خسر مصر المقاصة أمام وادي دجلة 1-2 .

المقاصة في اختبار صعب أمام السكة

الفارق كبير بين الفريقين فالمقاصة يعتمد على لاعبين صغار السن ، وهو أقل فرق دوري المحترفين إبراما للصفقات الجديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، في حين تعاقد السكة الحديد مع عدد كبير من اللاعبين .

ويحاول المقاصة إنهاء الدوري في المراكز العشرة الأولى حتى لا يلعب مستقبلا على الهبوط للقسم الثاني " ب " في يسعى السكة لتحقيق فوزه الأول خاصة أنه أحد المرشحين للمنافسة على الصعود للدوري الممتاز .

واختار طارق حجاج المدير الفني لفريق مصر المقاصة 20 لاعبا في قائمة المباراة وهم : أحمد طارق سليمان ومحمد جنش و عبد الرحمن زين وحمادة فاروق ومهند أفرج وعبد الكريم مصطفى وأحمد رضا ويحيى زكريا وعبدالرحمن الشرنوبي وآدم وجيه وعبد الرحمن بوجبا ويوسف عطاي وخالد فتحي ويوسف مظهر وزياد أشرف وأحمد رأفت وسيف مهدي وكريم ببا وأحمد فتحيوإسلام عبدالنبي.

يدير المباراة عبد الرحمن صالح ويساعده كريم يونس وعماد فرج ومعهم عمرو عبد الفتاح حكما رابعا .

مكادي ودكرنس يبحثان عن الفوز الأول

مكادي تعادل في الجولة الأولى مع النجوم

وفي ملعب الجونة يستضيف مكادي بقيادة عثمان أحمد فريق دكرنس بقيادة أيمن الجمل وتمثل المباراة أهمية كبيرة للفريقين، حيث يسعى مكادي لتحقيق فوزه الأول بعد تعادله مع النجوم بدون أهداف في الأسبوع الأول.

في حين يسعى دكرنس لتصحيح أوضاعه بعد هزيمته أمام الاتصالات 1-3، و يدير المباراة إسلام أبو شنب ويساعده أيمن دعبس ومحمد صلاح مهران ومعهم أحمد جمال شاهين حكما رابعا .