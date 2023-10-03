القناة يواجه بتروجت وأبو قير يستضيف طنطا في الأسبوع الثاني من دوري المحترفين

يشهد ملعبا القناة بالإسماعيلية وأبوقير للأسمدة بالإسكندرية مواجهتين ساخنتين في الرابعة عصر اليوم ضمن مواجهات الأسبوع الثاني لمسابقة دوري المحترفين الأولى بين القناة وبتروجت والثانية بين أبو قير للأسمدة وطنطا.

في الإسماعيلية يحل بتروجت بقيادة السيد عيد ضيفا على فريق القناة بقيادة سامر عبد الرحمن. ويدخل بتروجت المباراة ورصيده ثلاث نقاط من الفوز على أسوان بهدفين نظيفين مقابل نقطة واحدة للقناة من تعادله مع بروكسي 2-2.

بتروجت فاز في الأسبوع الأول على أسوان

القناة يبحث عن الانتصار الأول

المباراة تمثل اختبارا صعبا لفريق بتروجت الذي يريد الوصول للنقطة السادسة، خاصة أن القناة يبحث عن الانتصار الأول والوصول للنقطة الرابعة.

يدير المباراة محمد طه، ويساعده وائل فتحي ومحمد أحمد حسين، ومعهم أحمد أبو شيعشع حكما رابعا.

طنطا ضيفًا ثقيلاً على أبو قير للأسمدة

وفي الإسكندرية يستضيف أبوقير للأسمدة بقيادة أيمن المزين فريق طنطا بقيادة عمرو أنور ويبحث أبوقير للأسمدة عن الفوز الأول بعد هزيمته أمام حرس الحدود بهدف دون رد في الأسبوع الأول بينما يسعى طنطا لتحقيق فوزه الثاني على التوالي بعد تغلبه على راية في الأسبوع الأول بهدف نظيف.

وجرص أيمن المزين المدير الفني لفريق أبو قير للأسمدة على تصحيح الأخطاء التي حدثت في مباراة حرس الحدود بينما يعتمد عمرو أنور المدير الفني لطنطا على مجموعة اللاعبين الذين خاضوا مباراة راية ومنهم من سبق له اللعب في الدوري الممتاز أمثال عبد الرحمن الدح ونانا أنتوي والمخضرم أحمد علي وحسام غالي وميدو جمال.

عمرو أنور المدير الفني لفريق طنطا اختار 23 لاعبا في قائمة المباراة، كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد ربيع الشيخ وأحمد شوقي مصطفى ومصطفى الكومي

خط الدفاع: أحمد علي وأحمد حسني ومحمد حسام الشرخة وأسامة النجار وساهر زيادة ونصر عبد الرازق وفارس طارق ومحمد سمير

خط الوسط: حسام غالي وأحمد السعيد وحسون محمد ومحمد مصطفى وشهاب فتحي ومحمد رمضان

خط الهجوم: محمد عاطف ومحمد شيكا وميدو جمال وعبد الرحمن الدح وكريم أسامة ونانا أنتوي .

يدير المباراة أحمد ناصر، ويساعده محمد عبد العظيم ومحمد خالد عيد، ومعهم أحمد فهيم حكمًا رابعًا.