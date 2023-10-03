التصريح بدفن جثة طفل سقط عليه حائط منزل بسوهاج

صرحت نيابة شمال سوهاج الجزئية بدفن جثة طفل لقي مصرعه إثر سقوط حائط عليه بمركز طما بسوهاج عقب ورود تقرير الصفة التشريحية للطفل.

واستقبل مستشفى طما المركزي شمال محافظة سوهاج، طفل يبلغ من العمر 3 سنوات، وذلك عقب تعرضه لحادث سقوط حائط عليه بدائرة مركز طما أثناء لهوه بجواره، تم توقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن سبب الوفاة "كسر بقاع الجمجمة وتهشم بالرأس نتيجة الاصطدام بجسم صلب"، ولا توجد شبهة جنائية.

كانت البداية عندما تلقى اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج بلاغًا من نائبه لقطاع الشمال يفيد بوفاة طفل سقط عليه حائط بناحية مركز طما شمال محافظة سوهاج، وتم نقله للمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

فحص محل الواقعة

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية وضباط وحدة مباحث مركز شرطة طما بورد إشارة من مستشفى طما المركزي لمركز طما بو صول الطفل "أحمد. ب. ح. ع" 3 سنوات، ومقيم دائرة المركز "جثة هامدة" إدعاء سقوط حائط عليه.

وبسؤال والده المدعو بهاء "ح. ع. م" 38 سنة، مزارع، ومقيم بذات الناحية، بأنه أثناء لهو نجله المذكور بجوار المنزل أسفل حائط قديم خاصتهم انهار عليه، مما أدى لوفاته وعلل سبب الانهيار لقدم الحائط وتهالكه، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة "كسر بقاع الجمجمة وتهشم بالرأس نتيجة الاصطدام بجسم صلب"، ولا توجد شبهة جنائية، وتم تحرير محضرًا بالواقعة، كما تم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.